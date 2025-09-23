Tigres del Licey inician sus entrenamientos con miras a su corona 25



Los 24 veces campeones Tigres del Licey iniciaron sus entrenamientos con miras a su participación en la temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana que estará dedicada al exlanzador e inmortal de Cooperstown, Juan Marichal.

Las prácticas se llevaron a cabo en la Academia de la International Prospect League (IPL) en El Toro, Guerra.

Ayer, los nombres más prominentes del equipo eran los de los lanzadores César Valdez, y los refuerzos Paolo Espino y Jorge López. Además de Albert Abreu, Jairo Asencio, Ulises Joaquín, Danny Jiménez, Olvis Portes, Elison Joseph y Reidis Sena.

Mientras que en el plano ofensivo se veían a los receptores Maxwell Romero y Jommer Hernández, el jugador del cuadro Domingo Leyba y el jardinero Luis Barrera.

También asistieron los jugadores de primer y segundo año Manolfi Jiménez, Yophery Rodríguez, Luis Beltrán, Yerald Nín, Elis Cuevas y Angel Ortiz. “Los entrenamientos comenzaron bastante bien, por lo que para los próximos días tendremos más muchachos integrados a tiempo completo”, señaló Audo Vicente, VP de operaciones y gerente general.Recordó que una prueba de lo anterior señalado es que desde el mismo primer día contaron con la integración en las prácticas con los veteranos César Valdez, Paolo Espino y Jorge López, tres excelentes abridores en cualquier béisbol del caribe.

“En este primer día estuvieron soltado sus brazos, por lo que esperamos estén completamente en óptimas condiciones para el primer día inaugural”, afirmó Vicente.

De su lado, el dirigente Gilbert Gómez dijo sentirse sumamente contento por el optimismo mostrado por jugadores y coaches que asistieron al primer día de entrenamientos.

“Todos tenemos una meta y sabemos cuál es. Una forma de hacer lo correcto para conseguirla es mantenernos enfocados en el objetivo, asumir compromiso, puntualidad y respeto por esta camiseta”, expresó el dirigente Gilbert Gómez, quien estuvo al frente de las prácticas.

Gómez estuvo acompañado por un amplio equipo de coaches, entre los que destacan Héctor Borg, José Umbría, Anderson Hernández, Carlos Lugo, Manny Aybar, Fidel Peña y César Cabral. La temporada 2024-25 de la Lidom comenzará el próximo martes 15 de octubre, cuando los Tigres del Licey recibirán a los Leones del Escogido.