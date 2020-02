Tío de joven asesinato a tiros en Barahona pide desvincular caso de política

Un tío de un joven asesinado a tiros la madrugada del pasado domingo en la comunidad de Enriquillo, Barahona, pidió a las autoridades de la procuraduría general de la República investigar a profundidad el caso, y evitar que el mismo se le de matiz político al ser vinculado con un dirigente de esa comunidad.

Donato Borges Garó desmintió que su sobrino Francis Esbelto Pérez Garó haya muerto a tiros en campaña política, como según dice ha circulado en un medio de comunicación, sino que por el contrario, se trató de una asesinato planificado en momentos en que la víctima salió junto a otra persona en una motocicleta tipo pasola de la casa de su abuela, ubicada en una comunidad del citado municipio.

“Hay algo que hay que aclarar, porque lo están vinculando a casos políticos y no es así. Hay un periódico que dice que él salía de la casa del alcalde del municipio, y no es así. Cuando a él lo acribillan, él salía de la comunidad El Manonal donde está su abuela materna”, dijo tras insistir en que la víctima no era político.

Narró que en el momento de la agresión a tiros, Pérez Garó y su acompañante abandonaron la motocicleta para continuar a pies en busca de refugio, pero posteriormente murió.

Agregó que el principal sospechoso, a quien identificó como Robinson Dolores Peralta Félix, está preso en Barahona, sin embargo, dijo que éste no era el único que iba a bordo de la camioneta donde se desplazaba, la cual tampoco aparece.

Señaló que ese vehículo también fue identificado por algunos comunitarios como el mismo que un día antes, en horas de la mañana, habría sido utilizado por varios hombres con armas cortas y largas para escenificar un incidente en el que una joven salió herida de bala.

“Hacemos un llamado claro al procurador Jean Alain Rodríguez, que interponga sus oficios en procura de justicia porque estamos en una campaña política y pueden haber influencias de poder, que quieran dejar este caso impune como un muerte de campaña, y no es así. Francis Esbelto Pérez Garó no era político, no seguía partidos políticos”, dijo.