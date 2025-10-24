Tirotean y lanzan bombas caseras por segunda ocasión a una residencia en Villa La Mata, Sánchez Ramírez

Polícia Investiga Tiroteo a Vivienda En Villa La Mata

Por Ramón Antonio Salcedo Soto

Villa La Mata, Sánchez Ramírez. La División de Investigaciones Criminales del Departamento de la Polícia Nacional de esta provincia siguió con las investigaciones relacionadas con el tiroteo y lanzamiento de bombas de fabricación casera a una vivienda de Villa La Mata.

La residencia, ubicada en el sector Monte Adentro, ha sido tiroteada en dos ocasiones.

El primer atentado se produjo a las de la noche del pasado domingo 19 de octubre, y la segunda agresión pasada las tres de la madrugada del jueves 23 de esta semana.

Los investigadores policiales recolectaron varios casquillos de balas y fragmentos de botellas utilizadas como bombas Molotov encontradas en la terraza frontal de la casa donde se produjo la agresión por personas desconocidas.

La vivienda agredida está marcada con el número 1, ubicada en la calle Renovación de dicha población.

De acuerdo con el parte policial, durante los tiroteos a dicho inmueble, no se reportaron daños humanos.

Aunque el Dicrim ha interrogado a varias personas, al caer la noche de éste viernes, nadie había sido detenido con relación al caso.

La Policía interrogó al señor Fausto Rafael Mendoza Reyes, quien vive en la casa tiroteada y quien alegadamente habría ocupado dicho inmueble luego que realizara una negociación con una señora residente en los Estados Unidos.

De acuerdo co la información suministrada por Mendoza a la uniformada, en dicha negociación inmobiliaria se habría puesto en garantía la casa que hoy ocupa.

Trascendió que la señora, cuyo nombre no figura en el informe policial y que figuraba como propietaria de la casa que ha motivado dicho conflicto, no habría cumplido con los acuerdos y condiciones de pagos.

Alegadamente no cumplió con los acuerdos de pagos que acordaron al principio de dichas negociaciones y que por esa razón, hace varios meses, Mendoza Reyes se mudó en la casa que hoy es motivo del conflicto.

Mendoza Reyes, habría dicho a los investigadores judiciales y policiales que ambos acontecimientos con disparos y bombas de fabricacion casera a la residencia, buscan intimidarlo para que abandone la casa en dos ocasiones.

El ocupante de la vivienda elegó que dichos atentados contra él y su familia estarían relacionados y supuestamente auspiciados por la mujer con la que hizo la negociacion en Estado Unidos.

Apresan Al Carú

En otro óder, la división de Investigaciones criminales apresó a un reconocido delincuente en un allanamientos realizado por varios fiscales y efectivos policiales.

De acuerdo al Comandante policial de Sánchez Ramírez, coronel Larquin Moquete, se trata de Wellington Del Orbe (El Carú), quien era buscado durante meses por la comisión de varios delitos.

El apresamiento se produjo mediante un allanamiento en una vivienda ubicada en la calle Basilio Gavilán el sector la Fortaleza de Cotuí.

Del Orbe, formaba parte de una banda criminal que se dedicaba a cometer robos atracos a mano armada.

Había sido declarado como prófugo por las autoridades judiciales y policiales de acuerdo a la uniformada.