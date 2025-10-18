Tiroteo de la UASD| Una cronología de cómo sucedieron los hechos que dejaron dos heridos

La tarde de este jueves, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) fue escenario de un tiroteo presuntamente propiciado por un estudiante de Derecho, -en el que dos miembros del personal de seguridad resultaron gravemente heridos-, supuestamente tras haber tenido un conflicto la noche previa con agentes de seguridad de la institución.

Actualmente, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva para el imputado Alexander Jiménez Garban, de 35 años, por haber cometido el hecho, mientras los heridos aún reciben atenciones médicas.

Así ocurrieron los hechos, según el Ministerio Público

El Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona del Distrito Nacional estableció que el imputado llegó a bordo de un vehículo marca Mazda, color gris, frente a la oficina donde se encontraba laborando Miguel Ángel Claudio Chacón, miembro del personal de seguridad.

Tras un altercado inicial, el imputado se retiró momentáneamente y luego fue interceptado en los alrededores del economato universitario por Juan Manuel Méndez, Lyedgers Tameydshi Encarnación Peña y Omar Reyes Angomás, quienes intervinieron para impedir que continuara la agresión.

Lea más: Lo que sucedió con el tirador el día antes del tiroteo en la UASD

La entidad detalla que durante el enfrentamiento, tras proferir una amenaza de muerte, Jiménez Garban efectuó varios disparos, impactando a Juan Manuel Méndez, quien sufrió heridas de proyectil de arma de fuego en el antebrazo izquierdo, y a Lyedgers Tameydshi Encarnación Peña, quien resultó con “heridas toracoabdominales, shock hipovolémico secundario a hemorragia interna, hemotórax derecho, neumoperitoneo y síndrome postparada cardíaca”, según consta en el Certificado Médico Legal Núm. 65732.

Miguel Ángel Claudio Chacón salió ileso, al igual que Omar Reyes Angomás, quien intervino para impedir la agresión.

Huida y arresto

Tras los disparos, el imputado huyó en su vehículo hasta la puerta número 2 de la universidad, donde abandonó el automóvil y el arma de fuego, escaló una pared y se desplazó hacia las inmediaciones de un supermercado cercano, lugar donde fue retenido por estudiantes y posteriormente entregado a miembros de la seguridad universitaria y de la Policía Nacional, subraya el MP.

En el procedimiento fue ocupada una escopeta marca Kral Magnum, calibre 12, serie núm. 13-K8404, color negro, que presuntamente portaba de manera ilegal, y el acta de arresto fue levantada el 17 de octubre de 2025.

Acusación

Según el órgano persecutor, Alexander Jiménez Garban intentó quitar la vida a Juan Manuel Méndez, Lyedgers Tameydshi Encarnación Peña y Miguel Ángel Claudio Chacón.

Las investigaciones establecen que los hechos se habrían originado luego de un llamado de atención previo dirigido al imputado el 15 de octubre de 2025, al cual reaccionó de forma violenta, desencadenando el ataque del día siguiente.

El Ministerio Público calificó los hechos como violación a los artículos 2, 295 y 304 del Código Penal dominicano, que tipifican la tentativa de homicidio, y a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16, sobre el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

La solicitud de prisión preventiva se sustenta en pruebas testimoniales, certificaciones médicas, el acta de entrega del arma y el acta de arresto, y se considera necesaria para garantizar la presencia del imputado en el proceso y prevenir riesgos de fuga, dada la gravedad de los hechos imputados.