Tiroteo durante tormenta Melissa deja seis heridos en Hainamosa

Policía Nacional activa búsqueda de “La Bolanta”, señalado como presunto autor de tiroteo que dejó seis personas heridas durante conflicto social en fiesta clandestina en Hainamosa, SDE

La Policía Nacional informó este viernes que activa la búsqueda de un reconocido antisocial señalado como el presunto responsable de ocasionar heridas de bala a seis personas durante un conflicto social ocurrido en una fiesta clandestina, la noche del miércoles 23 de octubre, en plena tormenta tropical Melissa en el sector Los Pinos de Hainamosa, municipio Santo Domingo Este.

Se trata de Hancer Manuel Lantigua Pérez (a) “La Bolanta” y/o El Gatillero, quien perpetró el hecho utilizando un arma de fuego que portaba de manera ilegal.

En tanto los heridos fueron identificadas como Rosa Arelis Tejada Tavárez (40 años), Amanda María Peña Carvajal (28), Perla Maciel Calderón Ramírez (24), Jesús Manuel Gómez López (27), Sixto Lorenzo Batista Espinal (a) Tuti, (38) y Ricauy Lebrón Montero (38), todos con heridas de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

De acuerdo con el reporte preliminar, el hecho se produjo en horas de la noche, durante una fiesta clandestina conocida como “teteo”, realizada en plena vía pública, mientras caían fuertes lluvias provocadas por la tormenta “Melissa”.

En medio del evento, se originó una discusión entre varios de los presentes, que culminó cuando “La Bolanta” realizó varios disparos con arma de fuego, impactando a seis personas.

En el lugar del hecho fueron recolectados seis casquillos calibre 9 milímetros y dos proyectiles, los cuales están siendo analizados por la Policía Científica como parte de las evidencias levantadas.

La Dirección Central de Investigación (Dicrim), bajo la coordinación del Ministerio Público, mantiene abiertas las investigaciones para establecer las circunstancias exactas del hecho y dar con el paradero de los responsables, quienes se encuentran prófugos.

La Policía Nacional reitera su llamado a “La Bolanta” para que se entregue por la vía que consideren pertinente, y responda por el hecho que se le imputa.