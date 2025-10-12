 Tiroteo en Carolina del Sur: Al menos cuatro muertos y 20 heridos

 Tiroteo en Carolina del Sur: Al menos cuatro muertos y 20 heridos

Washington.- Un tiroteo en un bar de Carolina del Sur (EE.UU.) ocurrido la madrugada del domingo dejó al menos cuatro muertos y veinte heridos, según informaron las autoridades locales.

Cuatro de los heridos están en condición crítica y fueron trasladados a un hospital local, de acuerdo con la oficina del alguacil del condado de Beaufourt; aún se desconoce la identidad de las víctimas mortales.

Las autoridades están investigando a «una persona de interés» y las pesquisas continúa en curso.

El incidente tuvo lugar sobre la 1:00 a.m. en la isla de Santa Helena, sobre las costas de Carolina del Sur, en el bar Willie’s Bar and Grill.

«Cientos de personas estaban en el establecimiento donde tuvo lugar el tiroteo; varias víctimas corrieron hacia locales y casas cercanas buscando refugiarse de las balas», detalló el sheriff en un comunicado.

El de hoy es el segundo tiroteo masivo que tiene lugar este fin de semana en Estados Unidos. El país ha registrado al menos 300 incidentes de este tipo, en los que al menos cuatro personas reciben disparos sin contar al atacante, en lo que va de 2025, según la organización civil Gun Violence Archive. E

