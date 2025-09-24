 Tiroteo en centro de ICE en Texas: Varios muertos y heridos

Austin- Un tiroteo en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas (Texas) este miércoles deja al menos tres muertos y varios heridos, según informaron las autoridades estadounidenses.

El sospechoso, que falleció a causa de una «herida autoinflingida», disparó hacia las instalaciones de ICE, al noreste de Dallas, desde un edificio aledaño, indicó Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a la cadena Fox News.

Los fallecidos son «posiblemente» migrantes que estaban detenidos en el edificio, añadió la portavoz, que especificó que ningún agente de ICE o policía local se encuentra entre las víctimas fatales.

«Parece haber sido un francotirador», indicó McLaughlin, pero agregó que la investigación aún está pendiente.

La policía de Dallas confirmó el incidente, asegurando que recibieron una llamada a las 6:40 hora local pidiendo «apoyo» a un agente y adelantó que la investigación preliminar determinó que el sospechoso disparó desde un «edificio gubernamental» adyacente a las instalaciones de ICE.

Aún se desconoce la identidad de las víctimas.

A pesar de que las autoridades aseguran que se desconoce por el momento el motivo detrás del ataque, varios funcionarios del Gobierno de Donald Trump, incluyendo el vicepresidente, JD Vance, lo vincularon de inmediato con la «violencia» y las amenazas contra «las fuerzas del orden».

«El ataque obsesivo contra las fuerzas del orden, en particular contra ICE, debe parar», indicó el republicano en su plataforma de la cuenta X.

Este es el tercer incidente similar en lo que va del año en Texas. En julio las autoridades acusaron a 10 personas de participar en un tiroteo frente a un centro de detención de migrantes en Alvarado, que dejó a un policía herido y que el Departamento de Justicia consideró «ataque organizado».

Ese mismo mes, agentes federales mataron a un hombre que disparó contra un edificio de la Patrulla Fronteriza en McAllen, donde provocó un tiroteo cruzado que dejó al menos un herido.