Tiroteo en MG Kitchen: lo que muestra el video sobre la muerte de «La Zaza Retro»

Quedó captado en video de cámara de vigilancia el tiroteo que dejó una persona muerta y otra herida en el restaurante MG Kitchen, ubicado en la avenida Gustavo Mejía Ricart, en el sector Naco, ocurrido la mañana del pasado 3 de julio.

En las imágenes, que fueron compartidas a través de las redes sociales, se muestra al fenecido Alexander Pilier (conocido como Alex Weed / La Zaza Retro) ingresando al establecimiento en compañía, aparentemente, de unos amigos. Minutos después, se acerca a una persona y le propina una bofetada.

De inmediato, otro individuo es observado realizando varios disparos contra La Zaza Retro, quien cae al suelo y es auxiliado por algunas de las personas que se encontraban presentes.

Además, se observa cómo el atacante abandona el restaurante tras cometer el trágico hecho, en el que también resultó herido Willar Castro Collado, de 23 años.

Al lugar acudieron miembros de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) y del Miniterio Público, quines realizaron los levantamientos correspondientes para esclarecer los hechos.

Tribunal impone medida de coerción

Cabe recordar que el MP responsabiliza a José Alexander de los Santos, conocido como Alex Paquete o Papeleta, como autor del tiroteo. En consecuencia, el juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó el pasado martes tres meses de prisión preventiva, que deberá cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís.

El organo persecutro indicó que el imputado cometió homicidio voluntario en perjuicio de la víctima mortal, además de ocasionar heridas a otra persona, haciendo uso de un arma de fuego ilegal, en violación a los artículos 295 y 304, párrafo II, y 309 del Código Penal Dominicano.

Asimismo, se les imputa la violación a los artículos 66 y 67, párrafo, de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, que penalizan el porte y la tenencia ilegal de armas de fuego.

