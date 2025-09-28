Tiroteo en Santiago: banda tenía Uzi y chalecos antibalas

Santiago de los Caballeros. La Policía Nacional, en un operativo conjunto con unidades tácticas especializadas, desmanteló una presunta banda delictiva compuesta por diez individuos en Villa González, ocupando un arsenal de armas de fuego, chalecos antibalas, pasamontañas y varios celulares.

La intervención se produjo tras un ataque a tiros desde un vehículo contra una patrulla policial motorizada, cuando realizaba labores de prevención cerca de una cabaña en el sector San Pablo. El vehículo huyó, dejando evidencias en la habitación, lo que motivó un operativo conjunto de investigación y apoyo táctico.

Durante el arresto, se ocuparon 7 armas de fuego, incluyendo pistolas de diferentes marcas y calibres y un arma tipo Uzi, 3 chalecos antibalas, 6 pasamontañas, 10 celulares y 4 motocicletas en una finca cercana, utilizadas presuntamente por la banda.

Informaciones preliminares indican que los detenidos se preparaban para ejecutar múltiples asaltos coordinados. La Policía tiene identificado al presunto cabecilla del grupo delictivo.

Algunos de los arrestados tienen antecedentes penales y procesos judiciales pendientes, los cuales serán verificados por el Ministerio Público.

El caso será remitido a la Fiscalía de Santiago para los fines legales correspondientes.