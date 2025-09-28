Tiroteo en Santiago: banda tenía Uzi y chalecos antibalas

  • Hoy
Tiroteo en Santiago: banda tenía Uzi y chalecos antibalas

Santiago de los Caballeros. La Policía Nacional, en un operativo conjunto con unidades tácticas especializadas, desmanteló una presunta banda delictiva compuesta por diez individuos en Villa González, ocupando un arsenal de armas de fuego, chalecos antibalas, pasamontañas y varios celulares.

La intervención se produjo tras un ataque a tiros desde un vehículo contra una patrulla policial motorizada, cuando realizaba labores de prevención cerca de una cabaña en el sector San Pablo. El vehículo huyó, dejando evidencias en la habitación, lo que motivó un operativo conjunto de investigación y apoyo táctico.

Durante el arresto, se ocuparon 7 armas de fuego, incluyendo pistolas de diferentes marcas y calibres y un arma tipo Uzi, 3 chalecos antibalas, 6 pasamontañas, 10 celulares y 4 motocicletas en una finca cercana, utilizadas presuntamente por la banda.

WhatsApp Image 2025 09 28 at 11.57.35 AM
WhatsApp Image 2025 09 28 at 11.57.37 AM
WhatsApp Image 2025 09 28 at 11.57.38 AM

Informaciones preliminares indican que los detenidos se preparaban para ejecutar múltiples asaltos coordinados. La Policía tiene identificado al presunto cabecilla del grupo delictivo.

Algunos de los arrestados tienen antecedentes penales y procesos judiciales pendientes, los cuales serán verificados por el Ministerio Público.

El caso será remitido a la Fiscalía de Santiago para los fines legales correspondientes.

¿Te perdiste alguna? Las noticias más leídas del HOY
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Tiroteo en Santiago: banda tenía Uzi y chalecos antibalas
Tiroteo en Santiago: banda tenía Uzi y chalecos antibalas
28 septiembre, 2025
Mueren 4 adolescentes en un accidente de tránsito en Santiago
Mueren 4 adolescentes en un accidente de tránsito en Santiago
27 septiembre, 2025
Revelan la identidad del hombre que habría atracado a un envejeciente en Santiago
Revelan la identidad del hombre que habría atracado a un envejeciente en Santiago
25 septiembre, 2025
Indigna a dominicanos NYC atraco violento a envejeciente en Santiago
Indigna a dominicanos NYC atraco violento a envejeciente en Santiago
25 septiembre, 2025
Atraco a envejeciente en Santiago: la Policía apresa al culpable
Atraco a envejeciente en Santiago: la Policía apresa al culpable
25 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Natti Natasha con una gran noche en Premios Juventud

Natti Natasha con una gran noche en Premios Juventud

Soto y las camisetas populares

Soto y las camisetas populares

¡5 mil millones! Raquel Peña: “aumentaremos el apoyo al deporte”

¡5 mil millones! Raquel Peña: “aumentaremos el apoyo al deporte”

Edición impresa, sábado 27 de septiembre de 2025

Edición impresa, sábado 27 de septiembre de 2025

El apóstol del Anticristo

El apóstol del Anticristo

Una relación muy especial

Una relación muy especial

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo