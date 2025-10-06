Tiroteo en Santiago deja dos muertos y tres heridos

  • Hoy
Tiroteo en Santiago deja dos muertos y tres heridos

Dos personas fallecieron y otras tres resultaron heridas la madrugada de este lunes durante un tiroteo registrado en la calle Anacaona, esquina Libertad, del sector Pueblo Nuevo, en Santiago.

La información fue confirmada por la vocera de la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional, Fiordaliza Popa Arias, quien indicó que agentes de la institución se trasladaron al lugar para realizar los levantamientos necesarios, con el objetivo de determinar las causas reales del trágico hecho.

«De manera preliminar, este caso está bajo investigación. Nuestros agentes de Homicidios Preventivos, conjuntamente con las demás autoridades correspondientes, están haciendo los levantamientos de lugar para investigar cuál fue la circunstancia real de este lamentable hecho», manifestó Popa Arias ante miembros de la prensa.

La funcionaria policial aseguró que aún no tiene confirmados los nombres de las víctimas, pero garantizó que los dará a conocer una vez concluyan las indagaciones del caso.

«Hasta el momento no tengo el informe oficial de la identificación de los fallecidos. Tan pronto lo tengamos, estaremos ofreciendo mayores detalles», pronunció.

Te puede interesar: Tiroteo en Sídney: Todo sobre el ataque que dejó más de 20 heridos

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Tiroteo en Santiago deja dos muertos y tres heridos
Tiroteo en Santiago deja dos muertos y tres heridos
6 octubre, 2025
Familiares de barbero abatido en Santiago denuncian ser amenazados
Familiares de barbero abatido en Santiago denuncian ser amenazados
19 septiembre, 2025
Tiroteo en Santiago: Policía realiza allanamientos en busca de Ronny
Tiroteo en Santiago: Policía realiza allanamientos en busca de Ronny
11 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Reglas fiscales para el crecimiento: un plan para la República Dominicana

Reglas fiscales para el crecimiento: un plan para la República Dominicana

#SinFiltro: El cáncer no se combate con lazos rosados

#SinFiltro: El cáncer no se combate con lazos rosados

Motoconchos y deliverys: héroes invisibles de la ciudad

Motoconchos y deliverys: héroes invisibles de la ciudad

La energía eléctrica: Derecho y Rol regulador del Estado

La energía eléctrica: Derecho y Rol regulador del Estado

Edward Sánchez González: Ética, gerencia y compromiso en una nueva etapa institucional

Edward Sánchez González: Ética, gerencia y compromiso en una nueva etapa institucional

Los sicarios del Estado: La Barranquita y el espejismo de la reforma policial

Los sicarios del Estado: La Barranquita y el espejismo de la reforma policial

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo