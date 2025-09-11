Tiroteo en Santiago: Policía realiza allanamientos en busca de Ronny

La Policía Nacional ha ejecutado en las últimas horas múltiples allanamientos en busca del jefe criminal de los cinco hombres que fueron abatidos durante un tiroteo este miércoles en la avenida Olímpica, del sector La Barranquita, provincia Santiago.

Así lo informó hoy el vocero de la uniformada, coronel Diego Pesqueira, quien identificó al prófugo como Ronny Abel Sánchez Morillo, alias Mudita.

«Se está persiguiendo a Ronny, que está prófugo… Se le está exhortando que se entregue, por la vía pertinente. Se han realizado varios allanamientos en distintas comunidades», manifestó el vocero policial.

De igual forma, Pesqueira comunicó que el Ministerio Público profundiza la investigación en torno al caso.

Los fallecidos

Los fallecidos fueron identificados como Edward Bernardo Peña Rodríguez; Carlos Enrique Guzmán Navarro (a) El Charly o Charli Chasc; José Vladimir Valerio Estévez; Elvis Antonio Martínez Rodríguez; y Julio Alberto Gómez.

También, resultó herido de gravedad el cabo de la Policía Nacional, Yohandy Encarnación, quien recibe atenciones médicas en un centro de salud de esta ciudad.

Prontuario criminal

Según el informe preliminar de la uniformada, “Mudita” figura con orden de arresto, acusado de ultimar a Rafael Nicolás Puello Santos (a) Bulilo en el sector Hato Mayor de Santiago.

Por su parte, Peña Rodríguez estaba siendo buscado mediante orden de arresto por la muerte de Brailin de Jesús Sánchez.

Entretanto, El Charly aparece en los archivos policiales con múltiples antecedentes por homicidios y violaciones a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas.

Evidencias ocupadas

Tras el tiroteo fueron ocupadas cinco armas de fuego: un fusil AR-15 calibre 5.56, color plateado con negro, con cargador de 40 cápsulas; una ametralladora Uzi calibre 9mm con su cargador; un revólver Taurus calibre 38, serie ACA479069, color plateado; una pistola Glock calibre 9mm, serie AFNP488 con cargador; y una pistola Carandai color negro, sin numeración visible, con su cargador.

Asimismo, se incautaron tres vehículos: un Kia K5 blanco, placa A824816; un Mazda blanco, placa A3022436, en cuyo interior fue ocupada una balanza marca Tanita, color negro; y un Honda Civic gris, placa A576131.