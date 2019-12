Tiroteo Jersey City deja 6 muertos

Seis personas, entre ellas un policía, murieron ayer en un intenso tiroteo que llenó las calles de Jersey City con el sonido de disparos durante horas, dijeron las autoridades. Entre los fallecidos se cuentan dos sospechosos, dijo el jefe de policía de Jersey City, Michael Kelly.

El tiroteo se desarrolló en dos lugares: primero en un cementerio, donde el policía fue abatido, y continuó en un supermercado kosher, donde se hallaron otros cinco cadáveres, señaló Kelly. “Nuestros agentes estuvieron bajo fuego por horas”, afirmó. No dijo qué fue exactamente lo que provocó el tiroteo, pero indicó que se presume que el agente muerto trató de detener a unos “malhechores”.

El director de Seguridad Pública de la ciudad, James Shea, dijo que las autoridades creen que la masacre no fue un acto de terrorismo, pero que la investigación permanece abierta. Otros dos agentes resultaron heridos y poco después fueron dados de alta del hospital, indicaron las autoridades.

Los disparos comenzaron a primeras horas de la tarde en la ciudad de alrededor de 270,000 habitantes, ubicada del otro lado del Río Hudson desde la Estatua de la Libertad. No se dieron detalles sobre lo que provocó el tiroteo ni cómo se desarrolló, y no había información disponible sobre los sospechosos.