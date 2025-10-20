Tiroteo mortal en Mott Haven: ¿Qué pasó con Suave Drilly?

Nueva York. El hispano John Martínez, de 27 años, presuntamente dominicano, también conocido por su nombre de rapero Suave Drilly, fue acribillado de varios disparos por un grupo de desconocidos cuando salía de la oficina de la División de Libertad Condicional, informó la policía.

El tiroteo ocurrió cerca de la esquina de la avenida Alexander y Bruckner Boulevard en Mott Haven, poco antes de las 6:00 pm el pasado fin de semana.

Al menos tres hombres que llevaban pasamontañas fueron vistos por última vez huyendo hacia el este por la calle E. 132 después de disparar, dijeron fuentes policiales.

Martínez fue una de las 20 personas acusadas por la Fiscalía de El Bronx en 2022 por su presunta participación en varios tiroteos en el condado.

Según los registros penitenciarios estatales, había sido encarcelado en 2023 tras ser condenado por intento de agresión en pandilla en primer grado, pero obtuvo la libertad condicional en enero de 2024.

La policía aún no ha anunciado ningún arresto. Solicita a cualquier persona con información sobre este tiroteo llamar a Crime Stoppers al 1-800-577-8477 o al 1-888-577-4782.

También puede enviar sus pistas a través de Crime Stoppers: https://crimestoppers.nypdonline.org/ o a la dirección X @NYPDTips. Todas las llamadas son estrictamente confidenciales.