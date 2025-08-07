Titanes bicampeón ¡Hacen historia LNB!

En la gráfica se observan a los jugadores y cuerpo técnico de los doble campeones de Titanes

Los Titanes del Sur, se convirtió en el primer equipo en la Liga Nacional de Baloncesto en ganar dos coronas en años consecutivos por la vía de la barrida, tras vencer anoche 76 por 62 sobre los Metros de Santiago, en choque celebrado a casa llena en el Polideportivo de San Cristóbal. Se disputó la Copa Banreservas. Los Titanes, además, lograron barrer la serie semifinal y la final del año pasado (2024) y repitieron la hazaña en este 2025 cuando barrieron en la semifinal a los Indios de San Cristóbal y ahora 4-0 a los Metros.

Jassel Pérez, quien encestó 28 puntos en el juego, fue elegido como «Jugador Más Valioso» de la final.

Los Metros que ganaron el primer tiempo 29 por 13, jugando un baloncesto de alto nivel, sin embargo, luego vino un derrumbe ofensivo y defensivo que le costó continuar en la final.

Titanes vino reajustando su ofensiva, donde todos los jugadores se involucraron para frenar a los Metros. El segundo tiempo lo ganaron los Metros apenas por dos puntos (43-41).

En el tercer tiempo, los Titanes permitieron dos puntos a los Metros en los primeros segundos, y de ahí en adelante, los Metros se metieron en un bache ofensivo y lograron otros dos puntos restando algo más de tres minutos. Fue un triunfo histórico.