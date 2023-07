Titito, el no vidente que busca ser regidor del PRM por Jimaní

A pesar de ser no vidente, con gran entusiasmo y seguridad de sí mismo, Alisandro Osdalín Florián Nova mejor conocido como “Titito” o “El romántico de las flores”, narró cómo lleva consigo las buenas vibras de los residentes del Municipio Jimaní, provincia Independencia para alcanzar la posición de regidor por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) en las elecciones municipales de 2024 y previamente a lo interno de la organización.

“Gracias a Dios donde quiera que yo he ido hay mucha gente que me dicen usted no tiene que volver aquí otra vez porque antes de usted venir aquí ya lo tenemos presente y eso me hace sentir bien, y parece que la comunidad misma es la que va a responder por mí”, argumentó Titito.

Aseguró que el día que acudió a inscribir su precandidatura a lo interno del PRM en el proceso llevado a cabo en Barahona, varias fueron las voces que le habrían manifestado que su perfil estaba por encima de una regiduría.

“Cuando yo me inscribí ahora en mi proyecto, me dicen en Barahona que mi perfil no es como regidor, y les dije no, tengo que empezar como el niño primeramente gateando y después con Dios por delante dar los pasitos para poder caminar y correr”, expresó con calma al momento de hablar con periodista del periódico HOY Digital.

Alisandro Osdalín Florián Nova mejor conocido como “Titito” mientras conversa con Joel Suero, periodista del periódico HOY.

Alisandro Osdalín Florián Nova aprovechó para señalar que en él “las juntas de vecinos, yo me convertiré en ellos mismos”.

Indicó su persistente preocupación de que “cada día más las aceras y contenes de Jimaní siguen de mal en peor, nuestras bombillas siguen de mal en peor”.

Entre sus propuestas, Titito puntualizó que a pesar de que el Estado invierte en obra “los seres humanos” la destruyen, por lo que impulsará la creación de un equipo especial que vele por la concientización de las personas de estas obras al igual que el paso de los camiones de recogida de desechos.

“(…) Muchas veces el Estado hace pero los seres humanos la destruimos. Desde el ayuntamiento, yo como regidor levantaré un equipo especial para concientizar a las personas de que hasta cuando los camiones pasan por los lugares recogiendo la basura también sea un equipo de gestión”, dijo Titito.

Con una evidente sonrisa, Alisandro Osdalín Florián Nova describió las razones por las que es apodado también como “El romántico de las flores”.

“Me desarrolle a muy temprana edad en los medios de música, me capacité sin tener que ir a una academia de música, toco varios instrumentos, vocalizo, soy arreglista, compongo canciones a quienes me la piden”, externó al conversar tras concluir el acto de lanzamiento de la precandidatura de Kennedy Vargas como senador del PRM por la provincia Independencia.