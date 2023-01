Tobías Crespo llama a Abinader designar en Intrant “una gente competente”

El diputado por el Partido Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, llamó hoy al presidente de la República, Luis Abinader, colocar al frente de la dirección del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), una persona “competente” para las funciones que fue creada la entidad.

“(…) Ponga señor presidente, usted tiene la facultad para poner a cualquier persona como ministro o director general, pero la movilidad, el transporte, el tránsito, la seguridad vial es algo muy serio, de mucha responsabilidad que afecta la economía, los bolsillos de la gente, si usted tranca el tránsito, tranca el país, tranca el desarrollo, ponga una gente competente. No pegan una las autoridades del Intrant, una no han pegado”, dijo.

Al ser entrevistado en el programa radial “Rumbo de la mañana”, el también creador de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, advirtió inicialmente que no se estaría cumpliendo con la Ley 63-17.

“La Ley 63-17 es una normativa muy importante, pero la están tomando de excusas para intereses, pero no cumplirla”, refirió.

Crespo, señaló además que desde el Intrant se busca crear un esquema para que los motoristas que opten por circular en ese horario soliciten “un permiso”, “un plástico de 600 pesos”, al tiempo de indicar que “no tiene lógica que usted viole un derecho fundamental como es el derecho al libre tránsito que no solamente está en la Constitución (…) En la Ley 63-17 no está nada de lo que las autoridades del Intrant han estado implementando, no es más que una improvisación”.

En ese mismo orden, al referirse a las actuales autoridades del Intrant manifestó que desde antes de llegar a la posición su actual incumbente ya estaba relacionado con el sector.

“Las autoridades del Intrant fueron presidente del consejo directivo del Intrant cuando estuvo el gobierno de Danilo Medina, tres años antes de llegar este Gobierno, presidente por encima de la ingeniera que dirigía el Intrant, es decir que no es nuevo en el sector (…) En este Gobierno, antes de estar ahí era director ejecutivo del gabinete del transporte y ya está en el Intrant. No me vengan a decir que la persona es por ignorancia”, puntualizó Tobías Crespo.

Se recuerda que el pasado mes de agosto del 2022 el presidente Abinader designó a Hugo Beras como director del Intrant mediante el decreto 414-22, alcanzando en el cargo poco menos de seis meses.

Estas declaraciones surgen en momentos que se ha hecho viral en redes sociales y medios de comunicación una supuesta intención por parte del Intrant que busca la limitación del uso de las motocicletas en determinado horarios y zonas, como parte de un plan macro del Ministerio de Interior y Policía para reducir los niveles de asaltos que afectan al país.