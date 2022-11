¿Todavía no colocas tu árbol de Navidad?

Por Wendy Berroa Hernández

Te muestro algunas propuestas que te pueden ayudar a decorar ese espacio tan especial

La Navidad es las épocas más alegre, brillante y colorida de todo el año, las calles se llenan de luces, las casas decoradas por doquier, santas colgados en los techos y balcones, símbolo de esperanza de que los regalos llegarán. En nuestra tradición nunca faltan los charamicos y las flores de pascua adornando los rincones más inesperados.

Para los amantes de los detalles esta Navidad será inolvidable, los adornos están cada vez más exuberante, exóticos y hasta raros. Y es que todo ha cambiado, la decoración que una vez se limitaba a los colores tradicionales o emblemáticos como el rojo, verde, dorado y plateado, se expande y recorre toda la paleta de colores y texturas.

Visité algunos centros comerciales para apreciar las decoraciones e inspirarme en alguna de ellas para decorar mi propio espacio. Aunque casi siempre termino en el mismo lugar, mi árbol tradicional con rojo incluido.

Pero este 2022 todo va a ser diferente. Si… Eso pensé al ver la cantidad de cosas que se pueden utilizar, por ejemplo, puedes decorar la cocina completa con los utensilios temáticos y encontrarás una gran variedad de piezas y diseños.

Temáticas para identificar la Navidad

Y en busca de esa inspiración, el primer lugar que visité fue Multicentro La Sirena, y allí encontré seis propuestas de decoración, con diversas temáticas presentadas por la diseñadora de interiores Katy Barceló, además de que dio algunos tips sobre el uso de las seis colecciones que trae este año con los temas: Nórdico, Celebración natural, Resplandor, Con tempo, Víspera de Navidad y Floreciente, para complacer diferentes estilos y gustos.

De las seis propuestas les dejo mi favorito y del que me enamoré de inmediato. Algo que me llamó mucho la atención pues, no es tan visto en nuestro país, es la decoración de un árbol de Navidad con detalles en negro, otorgándole un toque de elegancia.

Pero no solo me quedé con estas propuestas, también visite otros centros comerciales en los que encontré más estilos, colores y detalles impresionantes.

Detalles a tomar en cuenta

Lo importante a la hora de seleccionar la decoración o la temática que implementaras en el árbol de Navidad, tienes que ver qué elementos marcan la temporada, por ejemplo: ¿cuáles son las tendencias de la Navidad para este año?

Ya que en el mundo del interiorismo las tendencias siempre cambian o van en evolución, los materiales varían, los colores se van mezclando o modernizando y es bueno saber diferenciar este temas a la hora de elegir para estar a la vanguardia. Este año predomina lo clásico que nunca pasa de moda, el blanco y la elegancia.

Con estos tres puntos bien claros ya podremos manejar el estilo, color y temática que implementaremos.

Al visitar Aliss, en Metro Plaza, debo confesar que la decoración me gusto, los cascanueces, las paletas navideñas y un gran arco con un espacio finamente decorado, no dude en hacerme mi foto. Ellos evocan la singularidad de lo tradicional con los típicos colores rojo, verde y blanco que nos transportan a la navidad tradicional. Ellos también presentaron varias propuestas, para ser exactos nueve con temáticas diferentes: Rose Bloom, que presenta el árbol rosa pautado como el color del año, cristal Frost, espectacular, con colgantes en cristal, y enmarcado en el tono blanco, acompañado del plateado dando ese toque frío como de invierno, la propuesta Fantasía: es una mezcla del árbol moderno con el tradicional, mientras que el Joly Time es un árbol navideño para los chiquitines que invita a sentarse al pie del árbol a esperar el regalo.

Mi recorrido no se quedó ahí, pase por Jumbo Luperón, aquí me encontré con el árbol más divertido, decorado totalmente rosa y colores pasteles. La visita me la disfruté por completo. Decoraciones muy inesperadas, un árbol con señales de stop, con detalles rojos y blanco, el tradicional dorado con lazos y copos de nieve, decorado con flores y elfos, renos y cintas a cuadros, en fin fue toda una aventura que me remonto a los mejores momentos de la niñez, de este no tengo tantos detalles porque cuando visité la tienda estaban en el trajín de montar y colocar, así que solo me aventure a capturar las imágenes de esos detalles que me encantaron y que espero ustedes también disfruten.

Considero que de cada una de la propuesta plasmadas en este texto te ayudarán a la hora de decidir por donde iniciar y cuál es la que más te conviene de acuerdo a tu presupuesto y a la decoración que predomina en tu hogar, hay un mundo de posibilidades para que encuentres la decoración perfecta para el espacio que estás creando.