Antes de que fuera anunciado el COVID-19 en el país, la vida de Yinilza Pérez transcurría con normalidad. En su vientre crecían dos nuevos seres, pues se encontraba embarazada de mellizas. Aquellas patadas que recibía le recordaban que pronto traería vida a este pedazo de tierra que lleva por nombre República Dominicana.

Desde el inicio de su embarazo las cosas marchaban bien. No tenía complicaciones de salud ni preocupaciones que le arrebataran el sueño. Sin embargo, el día que el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, anunció el primer caso de coronavirus importado en el país, las cosas comenzaron a tomar otro rumbo.

Una semana después de esta noticia le diagnosticaron pérdida de líquido amniótico. Las visitas a la clínica se intensificaron porque necesitaba cerciorarse que todo iba bien con las niñas. No obstante, esa rutina se vio tronchada cuando el país fue declarado en Estado de Emergencia por el presidente Danilo Medina Sánchez.

A raíz de esto, la preocupación e incertidumbre comenzaron a caracterizar sus días y noches. Había dejado de ver a sus dos niñas por medio de sonografías, pues en las clínicas solo funcionaba el área de emergencia. Su único alivio consistió en poner todo en manos de Dios.

“Verme en esa situación fue bastante preocupante. La doctora solo atendía por citas programadas. En dos ocasiones fui a hacerme una sonografía, pero solo atendían emergencias. Fui a otra clínica y pasó lo mismo. Los centros de sonografías estaban cerrados. Fue bastante preocupante, aunque me estaba medicando estaba asustada”, dijo Pérez, quien a sus 34 años disfruta de la presencia de sus dos hijas que nacieron en medio del coronavirus.

Esta madre, quien también tiene una pequeña de cinco años, revela que estar embarazada en los tiempos de este virus tiene aspectos negativos bien notables. Sostiene que el miedo de infectarse y que sus hijas se vean afectadas por COVID-19 es uno de sus principales temores.

“No quiero salir por el miedo a contagiarme e infectar a las niñas. Es algo que no me permite conciliar siquiera el sueño, cosa que no viví con mi primera hija”, dijo.

Su rostro permanecía cabizbajo cuando hablaba sobre el poco contacto que ha tenido con sus familiares más cercanos, quienes, hasta la fecha, no han podido conocer a las pequeñas físicamente. Esta dura realidad se extiende hacia su esposo, quien no ha podido cargar a sus hijas de 23 días de nacidas.

“Solo mi mamá y yo hemos atendido de cerca a las niñas. Ni mi esposo ha tenido contacto directo con ellas porque sale a trabajar”, expresó con gran pesar.

Dice que de poder elegir hubiese deseado estar embarazada en otros tiempos, lejos de este virus, pero exterioriza que “el tiempo de Dios es perfecto” y que “si Él lo permitió para este tiempo tendrá sus razones”.

Con palabras muy similares se expresa Katherine Espinal, quien tiene siete meses de embarazo y será madre por primera vez .

Su única preocupación desde el inicio del embarazo era que los malestares se esfumaran de su cuerpo. Hoy día estas molestias no están, pero se sumaron otras intranquilidades, la causa principal: el coronavirus que, hasta la fecha, hoy Día de las Madres, lleva un total de 17,285 casos confirmados, 502 fallecidos y 10,559 personas recuperadas.

“Mi mayor temor una vez mi bebé nazca es que se llegue a contagiar. Es uno de los peores temores que tendría cualquier madre. Que tu hijo recién nacido se enferme de una enfermedad tan peligrosa y desconocida. O enfermarme yo y que tenga que aislarme y que no pueda estar con mi familia ni con mi bebé”, expresa con marcado desasosiego.

Sus visitas de control prenatal se han reducido. Anteriormente, solía ir a las citas acompañada de su esposo, pero ya no puede disfrutar de su compañía por los protocolos de seguridad que han comenzado a implementar las clínicas.

Las expectativas que tenía de cómo sería su primer embarazo cambiaron notablemente. Ya no cuenta con la idea de realizar un “babyshower” y, en su efecto, ha pensado realizar la celebración de forma virtual, por videollamada, como principal medio de comunicación y “punto de reunión” en estos tiempos.

Espinal, quien está casada con Yosuel Ferreira, indica que una vez nacido su bebé restringirá las visitas al hogar para evitar cualquier tipo de contagio.

“Me hubiese gustado no estar embarazada en medio de esta pandemia, pero así lo quiso Dios. He aprendido que no debo preocuparme por lo que no puedo controlar. Solo le pido a Dios que me proteja, que proteja a mi hija y familiares”, expresa para finalizar mientras observa ensimismada la forma curvilínea de su barriga que lleva en su interior al pequeño Adriel Josías.

¿Qué dicen las autoridades sanitarias sobre el embarazo y el COVID-19?

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han informado que hasta la fecha no existen evidencias de que las mujeres embarazadas presenten mayor riesgo de contraer esta enfermedad.

La OMS recomienda el parto vaginal aun en infecciones de coronavirus. La opción de cesárea solo deberá ser tomada en cuenta cuando esté médicamente justificada.

Asimismo, han comunicado que se desconoce si el bebé puede adquirir el virus por parte de la madre, pues detallan que no se ha detectado este virus en muestras de líquido amniótico o leche materna.

Ante esta realidad, el doctor Pablo Duran, quien es asesor regional en salud perinatal, especifica que si una mujer se ve infectada con COVID-19 puede amamantar a su bebé.

“Deberá observar una buena higiene respiratoria mientras amamanta a su bebé, usando mascarilla, lavándose las manos antes y después de tocar el bebé y desinfectando de manera rutinaria las superficies que haya tocado”, así lo recomienda el especialista.