Todo listo en PRM para primarias mañana

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) llamó a sus militantes a votar de manera masiva en sus primarias, mañana, de 8:00 antemeridiano a 4:00 de la tarde, y en la cual serán electos más de 2,000 candidatos en los niveles presidencial y municipal.

Optan por encabezar la boleta presidencial del partido de gobierno, el presidente Luis Abinader, quien votará en el Club Naco del Distrito Nacional; Ramón Alburquerque, que le tocará sufragar en la escuela primaria rural de Monte Plata, Sabana Grande de Boyá; Guido Gómez Mazara, que ejercerá su voto en el recinto del Ministerio de Hacienda. Los tres votarán a las 10:00 de la mañana.

Por esa nominación compite también Delia Josefina Ortiz, única mujer y que no está en la lista enviada por el PRM con los lugares de votación. Lo hace en la Escuela Amada Rodriguez. Tireo, Constanza, a al medio día.

La Comisión Nacional de Elecciones Internas (CNEI) del PRM informó que la Junta Central Electoral (JCE) instó a revisar el listado de mesas electorales en su portal que también está colgado en la página web del partido.

De no aparecer en la consulta de “padrón de primarias” la persona no podrá votar.

El PRM informó que o a las 8:00 de la mañana realizará una primera rueda de prensa desde la Junta Central Electoral (JCE) para declarar abierto el proceso.

Luego efectuará otros tres encuentros con la prensa en la Casa Nacional del partido en horario de 11:00 de la mañana; 2:00 y 4:00 de la tarde.

Votación de dirigentes

El presidente del PRM, José Ignacio Paliza, votará en la Escuela Isaura Tucker O¨neil de Puerto Plata, municipio Montellano a las 10:00 de la mañana; Carolina Mejía, en el Colegio Santa Teresa del Distrito Nacional a las 9:00 de la mañana; Deligne Ascensión, en la Escuela Brasil a las 9:00 de la mañana y la vicepresidenta Raquel Peña, en Santiago, en la Escuela Bellas Artes a las 10:00 de la mañana.

De igual forma, votarán en horas de la mañana, Hipólito Mejía, en la Escuela Santa Teresa De Jesús del Distrito Nacional a las 8:00 a.m.; Milagros Ortiz Bosch, a las 9:30 a.m., en la Universidad Iberoamericana (Unibe) y Wellington Arnaud, en la escuela Quisqueya a las 10:00 a.m.

En este torneo interno, se escogerán los candidatos a vocales, regidores, directores municipales y el candidato presidencial, así como los alcaldes de Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste. Las candidaturas restantes serán seleccionadas por encuestas y convención de delegados antes del 15 de octubre, informó la Comisión de Elecciones Internas.