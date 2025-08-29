Todo listo para Barbarella 2025: artistas, luces y energía sin límites

Todo listo para Barbarella 2025: artistas, luces y energía sin límites

El Estadio Olímpico Félix Sánchez volverá a vibrar este 30 de agosto con el regreso de Barbarella, una de las fiestas más icónicas del entretenimiento dominicano.

La edición 2025 marca una nueva etapa para el evento, que vuelve con una propuesta más ambiciosa, inmersiva y conectada con el público actual.

Bajo el concepto “Un verano de otro mundo”, Barbarella 2025 propone una realidad alternativa donde la música y la tecnología se combinan para crear una experiencia colectiva única.

BeFunky collage 2 1

Cartelera potente e internacional

El cartel de esta edición está compuesto por artistas de renombre internacional como Alesso, Alok, Ca7riel & Paco Amoroso, Diplo, DJ Snake, Myke Towers, Rainao, Tainy, Midnight Generation y Aline Rocha, junto a una destacada representación nacional encabezada por Omar Dubeau, Gian D’Alessandro y Mohika.

BeFunky collage 3 1

¿Qué pueden esperar los asistentes?

En esta nueva edición, el evento propone un recorrido musical diverso que fusiona géneros y estilos musicales.

Barbarella 2025 apuesta por una curaduría sonora que mezcla lo electrónico, lo urbano y lo alternativo — una propuesta que trasciende etiquetas convencionales y combina influencias globales con el objetivo de crear una experiencia fresca, diversa y profundamente festiva.

Como en todas sus ediciones anteriores, el corazón de Barbarella es su escenario temático, sello que ha definido su identidad desde el inicio.

Lee más: Barbarella 2025

Melissa Correa

Melissa Correa

Licenciada en Comunicación Social y Community Manager, con maestría en Docencia y Gestión Universitaria.

Nominada al Premio Nacional de Periodismo Digital 2023.

Su dedicación y presencia en múltiples plataformas la han convertido en una figura reconocida en el ámbito periodístico dominicano.

Publicaciones Relacionadas

Todo listo para Barbarella 2025: artistas, luces y energía sin límites
Todo listo para Barbarella 2025: artistas, luces y energía sin límites
29 agosto, 2025
Ministro Joel Santos: Estado refuerza capacidad eléctrica ante aumento de la demanda por temperaturas extremas
Ministro Joel Santos: Estado refuerza capacidad eléctrica ante aumento de la demanda por temperaturas extremas
27 agosto, 2025
Estos son los artistas que estarán en los Juegos J.P.D. en NY 
Estos son los artistas que estarán en los Juegos J.P.D. en NY 
27 agosto, 2025
Video: San Isidro sin luz por accidente de camión; Edeeste trabaja para restablecer servicio
Video: San Isidro sin luz por accidente de camión; Edeeste trabaja para restablecer servicio
19 agosto, 2025
Artistas cristianos dominicanos encuentran proyección internacional
Artistas cristianos dominicanos encuentran proyección internacional
18 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

La Voz del Paciente RD: ¿Pacientes o clientes?

La Voz del Paciente RD: ¿Pacientes o clientes?

Inauguran clínica Cardiovascular de la Mujer

Inauguran clínica Cardiovascular de la Mujer

Leyes muertas

Leyes muertas

Luis, Josefa y las “tragedias que (no) pasan”

Luis, Josefa y las “tragedias que (no) pasan”

La elegante respuesta de Jennifer Ventura, Miss Universo RD, a las críticas de la ex ministra de la Mujer

La elegante respuesta de Jennifer Ventura, Miss Universo RD, a las críticas de la ex ministra de la Mujer

Cerca del 70% de RD es vulnerable a inundación, destacan capacidad de respuesta de entidades

Cerca del 70% de RD es vulnerable a inundación, destacan capacidad de respuesta de entidades

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo