El Estadio Olímpico Félix Sánchez volverá a vibrar este 30 de agosto con el regreso de Barbarella, una de las fiestas más icónicas del entretenimiento dominicano.

La edición 2025 marca una nueva etapa para el evento, que vuelve con una propuesta más ambiciosa, inmersiva y conectada con el público actual.

Bajo el concepto “Un verano de otro mundo”, Barbarella 2025 propone una realidad alternativa donde la música y la tecnología se combinan para crear una experiencia colectiva única.

Cartelera potente e internacional

El cartel de esta edición está compuesto por artistas de renombre internacional como Alesso, Alok, Ca7riel & Paco Amoroso, Diplo, DJ Snake, Myke Towers, Rainao, Tainy, Midnight Generation y Aline Rocha, junto a una destacada representación nacional encabezada por Omar Dubeau, Gian D’Alessandro y Mohika.

¿Qué pueden esperar los asistentes?

En esta nueva edición, el evento propone un recorrido musical diverso que fusiona géneros y estilos musicales.

Barbarella 2025 apuesta por una curaduría sonora que mezcla lo electrónico, lo urbano y lo alternativo — una propuesta que trasciende etiquetas convencionales y combina influencias globales con el objetivo de crear una experiencia fresca, diversa y profundamente festiva.

Como en todas sus ediciones anteriores, el corazón de Barbarella es su escenario temático, sello que ha definido su identidad desde el inicio.

