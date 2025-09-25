La Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025 (FILSD 2025) quedará inaugurada esta noche en un acto que tendrá lugar en el Teatro Nacional Eduardo Brito, en el cual se contará con la presencia de autoridades nacionales, representantes del mundo editorial y decenas de invitados especiales.

Dicho acto estará encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña; el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo; la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía; y el historiador Frank Moya Pons, figura a quien estará dedicada esta vigesimoséptima edición ferial en reconocimiento a su aporte a la historiografía y la cultura dominicana.

Durante la ceremonia también se entregará el reconocimiento “Toda una Vida Dedicada al Libro” a Isael Pérez Rodríguez, de Editorial Santuario, por su trayectoria y su contribución a la difusión de la literatura dominicana dentro y fuera del país.

La FILSD 2025, organizada por el Viceministerio de Identidad Cultural y Ciudadanía, se celebrará del 25 de septiembre al 5 de octubre en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte.

Este evento reunirá a 39 editoras y librerías nacionales y 24 internacionales, consolidándose como la mayor cita literaria del país.

Durante diez días, el público podrá disfrutar de más de 600 actividades, incluyendo presentaciones de libros, talleres, conferencias, charlas y coloquios.

El recinto ferial dispondrá de 15 pabellones temáticos, tres salas de conferencias, dos auditorios y 123 áreas de exhibición y venta.

Además, contará con un programa infantil y juvenil especialmente diseñado para estimular la lectura en las nuevas generaciones.

Entre los detalles destacados de la presente edición figuran la creación de una Sala de Negocios para fomentar la internacionalización de las letras dominicanas, el programa “Multiplicando Letras”, que llevará actividades a distintas comunidades del país, y la iniciativa del Bonolibro, concebida como un pasaporte cultural que permitirá la distribución gratuita de ejemplares durante el período de celebración de la FILSD.

La Red de Ferias y Festivales Literarios de Latinoamérica participará como invitada de honor con un pabellón que reunirá a destacadas figuras del mundo editorial y ofrecerá un espacio de diálogo sobre el papel de estos encuentros en la promoción y circulación de la literatura en la región.