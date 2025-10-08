Todo lo que debes saber sobre Leah Francis Campos, embajadora de EE.UU. en República Dominicana

Leah Francis Campos fue nominada por el presidente Donald J. Trump y confirmada este martes por el Senado de Estados Unidos para ocupar el cargo de embajadora de ese país en la República Dominicana.

Pero, ¿quién es la funcionaria estadounidense? A continuación, te compartimos su biografía:

Antes de ocupar el cargo de embajadora, Leah Francis Campos fue asesora estratégica sénior en SAS, una empresa multinacional estadounidense dedicada a los datos y la inteligencia artificial. 

Entre 2013 y 2019, ocupó el cargo de asesora sénior en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, donde asesoró al presidente Ed Royce (republicano por California) sobre el hemisferio occidental.  En este cargo, fue el principal miembro del personal republicano que se ocupó de las cuestiones políticas relacionadas con América Latina y el Caribe en la Cámara de Representantes y fue el principal enlace de la mayoría con la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional en asuntos regionales.   

Campos también ocupó simultáneamente el cargo de directora de personal del Subcomité del Hemisferio Occidental de 2013 a 2015.  En 2012, fue candidata por el 9.º distrito congresual de su estado natal, Arizona.   

Además, al inicio de su carrera, trabajó en la Agencia Central de Inteligencia.

Su compromiso

La embajadora Campos se ha comprometido a profundizar las relaciones entre Estados Unidos y la República Dominicana, al tiempo que da prioridad a los intereses nacionales vitales de su nación, en busca de la paz, la prosperidad, la estabilidad regional y la seguridad.

