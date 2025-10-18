Todo lo que hará el presidente Luis Abinader este sábado

El presidente de la República, Luis Abinader, agotará una intensa agenda este sábado en Santo Domingo y Bonao que incluye desde asistir a las honras fúnebres del dirigente político Vicente Sánchez Baret hasta inauguraciones.

Actividades

Distrito Nacional

10:30 a.m. El presidente Luis Abinader asistirá a las honras fúnebres de Vicente Sánchez Baret,

Lugar: Congreso Nacional

Bonao, Monseñor Nouel

12:00 p.m. El jefe de Estado sostendrá un encuentro con jóvenes estudiantes de escuelas públicas y colegios privados.

Lugar: Universidad Autónoma de Santo Domingo – Recinto Bonao

1:30 p.m. El mandatario encabezará el acto de inauguración del Liceo Padre José Salvador Fernández.

Lugar: Sabana del Puerto, Bonao

Santo Domingo Norte

3:30 p.m. El presidente Abinader encabezará la inauguración del Polideportivo de Villa Mella.

Lugar: Calle Salomé Ureña, cercano al Parque Central, Ramon Matías Mella, De Villa Mella. RD

