Todo lo que hará el presidente Luis Abinader este sábado

El presidente de la República, Luis Abinader, agotará una intensa agenda este sábado en Santo Domingo y Bonao que incluye desde asistir a las honras fúnebres del dirigente político Vicente Sánchez Baret hasta inauguraciones.
Actividades
Distrito Nacional
10:30 a.m. El presidente Luis Abinader asistirá a las honras fúnebres de Vicente Sánchez Baret,
Lugar: Congreso Nacional
Bonao, Monseñor Nouel
12:00 p.m. El jefe de Estado sostendrá un encuentro con jóvenes estudiantes de escuelas públicas y colegios privados.
Lugar: Universidad Autónoma de Santo Domingo – Recinto Bonao
1:30 p.m. El mandatario encabezará el acto de inauguración del Liceo Padre José Salvador Fernández.
Lugar: Sabana del Puerto, Bonao
Santo Domingo Norte
3:30 p.m. El presidente Abinader encabezará la inauguración del Polideportivo de Villa Mella.
Lugar: Calle Salomé Ureña, cercano al Parque Central, Ramon Matías Mella, De Villa Mella. RD