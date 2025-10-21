Todo lo que la SIP nos puede ayudar

La recién terminada Asamblea General de Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la número 81, ha hecho una necesaria mirada al estado de los medios de comunicación en las Américas, sin descuidar anotaciones sobre los cambios que sobrevienen por razones tecnológicas y políticas. Ha sido, según las informaciones periodísticas, un ejercicio riguroso, comprometido y centrado en la defensa de la libertad de prensa.

No hay dudas de que la llamada prensa profesional vive, desde hace varios años, momentos difíciles en casi todas las áreas de su industria. Algunos creen que se trata exclusivamente del tránsito de la tecnología analógica a la digital, y no es exactamente así. Esta cuestión es parte muy importante de la inflexión, pero concurren otros elementos como la pérdida de credibilidad, la falta de recursos humanos, la migración de la publicidad hacia medios nuevos y alternativos, la disminución sustancial del hábito de lectura y los acosos gubernamentales.

No era posible que la sociedad cambiara, como en efecto ha ocurrido, y que los medios tradicionales de prensa no sufrieran las consecuencias del cambio, que más que cambio ha sido una especie de ruptura epistemológica. Esta interdependencia nos la enseña la historia universal. Pero la prensa profesional sobrevivirá, se restaurará y levantará los valores que la mantienen como un soporte importante de la democracia occidental. No es posible pensar en una sociedad abierta sin opinión pública y opinión popular. En este sentido, la mirada de la SIP a los medios de comunicación ha sido muy positiva y necesaria. Es una mirada que nos ayuda a conocer lo que ocurre con la prensa profesional en nuestros país- es; los obstáculos internos y externos que enfren- ta y la perspectiva que pone alas a la esperanza y traza el camino a seguir.

Mientras, los hombres y mujeres de la prensa, apoyados en las iniciativas de los empresarios periodísticos, tenemos que avanzar, ser flexibles, entender los tiempos, escuchar a nuestra audiencia, abrirnos a nuevos aprendizajes y matrimoni- arnos con todas las posibilidades que nos ofrecen los nuevos caminos digitales.