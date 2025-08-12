‘The Life of a Showgirl’: Todo lo que se sabe del nuevo álbum de Taylor Swift

Mira lo que la hiciste hacer — Taylor Swift anunció su duodécimo álbum de estudio, “The Life of a Showgirl”.

Swift anunció el álbum en su sitio web poco después de que finalizara la cuenta regresiva a las 00:12 del martes. No se anunció la fecha de lanzamiento, pero su sitio web indicó que las ediciones en vinilo del álbum se enviarían antes del 13 de octubre.

Los fans llevan mucho tiempo teorizando que el duodécimo álbum de Swift llegaría pronto. El lunes, Taylor Nation, una rama oficial del equipo de marketing de la superestrella del pop, publicó una presentación en TikTok con 12 imágenes con el texto: «Pensando en cuando dijo ‘Nos vemos en la próxima era…'». Swift aparece vestida de naranja en todas las imágenes.

Se lanzará una edición especial limitada en vinilo del álbum en «naranja Portofino brillante«, según la página de preorden en su sitio web. También está disponible una edición especial en casete.

Al percibir un patrón, los fans más perspicaces notaron que 12 minutos antes, el popular podcast «New Heights» había publicado un adelanto del miércoles. El programa, presentado por el novio de Swift y ala cerrada de los Chiefs, Travis Kelce, junto con su hermano, el excentro de los Eagles, Jason Kelce, publicó una imagen naranja en redes sociales con una silueta misteriosa, que muchos creían que era Swift.

El podcast anunció el martes por la mañana que Swift participaría en «New Heights» y un video teaser publicado sobre su aparición la mostraba sacando el álbum de un maletín. La portada del álbum, tal como aparece en su sitio web, está borrosa.

“The Life of a Showgirl” sigue a “The Tortured Poets Department” del año pasado, anunciado durante los Grammy 2024 y lanzado durante su gira récord , que recaudó más de $ 2.2 mil millones en dos años y cinco continentes, convirtiéndola en la gira más taquillera de todos los tiempos.

El álbum también es su primer lanzamiento desde que Swift recuperó el control de toda su obra. En mayo, la estrella del pop declaró haber comprado su catálogo de grabaciones —publicadas originalmente a través de Big Machine Records— a su último propietario, la firma de capital privado Shamrock Capital. No reveló la cantidad.

En los últimos años, Swift ha regrabado y publicado sus primeros seis álbumes en un intento por recuperar el control de su música. El proyecto, impulsado por la compraventa de su catálogo inicial por parte del director ejecutivo de Hybe America, Scooter Braun , representa el esfuerzo de Swift por controlar sus propias canciones y cómo se utilizan. Los lanzamientos anteriores de «Taylor’s Version» han sido más que regrabaciones convencionales, con nueva música «de la bóveda», sorpresas y visuales que profundizan la comprensión de su obra.

Hasta ahora, ha habido cuatro álbumes regrabados, comenzando con “Fearless (Taylor’s Version)” y “Red (Taylor’s Version)” en 2021. Los cuatro han sido éxitos comerciales y culturales masivos, cada uno debutando en el número 1 en el Billboard 200.

La última regrabación de Swift, «1989 (Taylor’s Version)», se publicó en octubre de 2023, solo cuatro meses después del lanzamiento de «Speak Now (Taylor’s Version)». Ese mismo año, Swift se alzó con el récord de la mujer con más álbumes número 1 de la historia.

