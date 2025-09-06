Todo lo que te depara el horóscopo este 6 de septiembre: predicciones signo por signo

Todo lo que te depara el horóscopo este 6 de septiembre: predicciones signo por signo

ARIES 21/03-21/04

Si tus objetivos son elevados puedes tener gran capacidad para transformar tu vida y también hacer un aporte para mejorar el mundo.

TAURO 22/04-21/05

Oportunidades afectivas en ámbitos de estudios o culturales. Conflictos familiares con hermanos o parientes cercanos.

GÉMINIS 22/05-21/06

No dejes que tu tendencia al abandono ante la presión acabe con tus posibilidades de unirte al amor de tu vida. Medítalo.

CÁNCER 22/06-21/07

En las manos de cada uno está la llave para un futuro exitoso, no pierdas la oportunidad de usarla cuando esta se presente.

LEO 22/07-21/08

Deberás dejar de lado tu tendencia a manipular a los que te rodean solo para salirte con la tuya.
Esto traerá rencores futuros.

VIRGO 22/08-21/09

No postergues tu consulta a un profesional a causa de las dolencias que recientemente te han afectado. Hazte un momento para ello.


LIBRA 22/09-21/10

Bendiciones cósmicas. La realidad será lo más parecido al mejor de tus mágicos sueños. Buen momento para comenzar de nuevo.

ESCORPIO 22/10-22/11

Tu fuerza emocional y capacidad de percepción son decisivas a la hora de implicarte en asuntos que demanden una gran exigencia.

SAGITARIO 23/11-21/12

Te dará trabajo lograr con- centrarte el día de hoy. Estarás disperso y desganado, esto afectará tu rendimiento laboral.

CAPRICORNIO2/12-21/01

No utilices viejas varas para medir nuevas situaciones. Recuerda que cada pareja es un mundo nuevo de sensaciones.

ACUARIO 22/01-21/02

Día inmejorable. Tendrás lo que pidas en amores, pero irás por más porque no te conformarás
con nada.

PISCIS 22/02-21/03

Te verás involucrado en problemas ajenos. Pon las cosas en claro para que los problemas que se avecinan no pasen a mayores.

Digo