ARIES 21/03-21/04
Si tus objetivos son elevados puedes tener gran capacidad para transformar tu vida y también hacer un aporte para mejorar el mundo.
TAURO 22/04-21/05
Oportunidades afectivas en ámbitos de estudios o culturales. Conflictos familiares con hermanos o parientes cercanos.
GÉMINIS 22/05-21/06
No dejes que tu tendencia al abandono ante la presión acabe con tus posibilidades de unirte al amor de tu vida. Medítalo.
CÁNCER 22/06-21/07
En las manos de cada uno está la llave para un futuro exitoso, no pierdas la oportunidad de usarla cuando esta se presente.
LEO 22/07-21/08
Deberás dejar de lado tu tendencia a manipular a los que te rodean solo para salirte con la tuya.
Esto traerá rencores futuros.
VIRGO 22/08-21/09
No postergues tu consulta a un profesional a causa de las dolencias que recientemente te han afectado. Hazte un momento para ello.
LIBRA 22/09-21/10
Bendiciones cósmicas. La realidad será lo más parecido al mejor de tus mágicos sueños. Buen momento para comenzar de nuevo.
ESCORPIO 22/10-22/11
Tu fuerza emocional y capacidad de percepción son decisivas a la hora de implicarte en asuntos que demanden una gran exigencia.
SAGITARIO 23/11-21/12
Te dará trabajo lograr con- centrarte el día de hoy. Estarás disperso y desganado, esto afectará tu rendimiento laboral.
CAPRICORNIO2/12-21/01
No utilices viejas varas para medir nuevas situaciones. Recuerda que cada pareja es un mundo nuevo de sensaciones.
ACUARIO 22/01-21/02
Día inmejorable. Tendrás lo que pidas en amores, pero irás por más porque no te conformarás
con nada.
PISCIS 22/02-21/03
Te verás involucrado en problemas ajenos. Pon las cosas en claro para que los problemas que se avecinan no pasen a mayores.
