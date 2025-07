Todo lo que te revela tú horóscopo de este 1 de julio 2025

ARIES 21/03-21/04

No podrás apegarte a tus planes para el fin de semana debido a situaciones que escaparán completamente de tu control.

TAURO 22/04-21/05

Hoy estarás inspirado y no te costará ningún trabajo acaparar la atención del resto. Exprésate libremente.

GÉMINIS 22/05-21/06

Trata de no quedar pegado a los comentarios de los demás. Es mejor escuchar y no opinar porque hay grandes conflictos en puerta.

CÁNCER 22/06-21/07

Aparecen oportunidades de cambios laborales o mudanzas. Analízalas bien antes de tomar una decisión, pide opiniones.

LEO 22/07-21/08

No abuses de la confianza de los demás, no son tus esclavos. Que tu posición en la vida no te haga perder la humildad.

VIRGO 22/08-21/09

Deja de lado el pesimismo y observa la vida desde una óptica positiva, verás que nada es tan malo como parece.

LIBRA 22/09-21/10

Te mostrarás muy creativo y ocurrente en el día de hoy. Tu sentido del humor logrará cambiar el ambiente

ESCORPIO 22/10-22/11

a donde vayas. No podrás callar las ideas que rondarán continuamente tu mente, buscando ir a un mejor lugar de aquél en el que te encuentras.

SAGITARIO 23/11-21/12

El hecho de que no te adulen todo el tiempo no significa que no se fijen en ti. Trata de levantar un poco tu autoestima.

CAPRICORNIO 2/12-21/01

Todos te reconocen por tu permanente jovialidad. Sin embargo, hoy mostrarás tu costado más furioso.

ACUARIO

22/01-21/02

No sigas a la mayoría en sus decisiones. Tú estás convencido que eso no es lo correcto, así que sé coherente con tus pensamientos.

PISCIS 22/02-21/03

Sucederá algo que te hará pensar que la gente que te rodea no es tan sincera como parece. Fíjate bien, no son todos iguales.

También leer: Horóscopo de hoy