¡Todo o nada! Todas las miradas puestas en el séptimo juego de las Finales de la NBA

Un duelo por el título de ida y vuelta —Indiana ganaba 1-0 y 2-1, Oklahoma City 3-2— terminará el domingo por la noche con un partido decisivo, el primer duelo decisivo en las Finales de la NBA desde 2016. Serán los Indiana Pacers contra los Oklahoma City Thunder: un equipo se llevará el Trofeo Larry O’Brien al final, el otro se enfrentará a la pretemporada preguntándose cómo dejó escapar la oportunidad.

«Tenemos un partido para todo, para todo por lo que hemos trabajado, y ellos también», dijo el base de los Thunder y actual MVP de la NBA, Shai Gilgeous-Alexander. «El mejor equipo del domingo ganará».

Lo que está en juego

La historia favorece al equipo local en estos momentos: 15 de los 19 séptimos partidos anteriores de las Finales de la NBA los ganó el club jugando en su propia cancha.

El Thunder jugó un séptimo partido en casa anteriormente en estos playoffs y ganó por 32, aplastando a Denver para llegar a la final de la Conferencia Oeste. El séptimo partido más reciente de Indiana fue en el Madison Square Garden en las semifinales de la Conferencia Este de la temporada pasada; los Pacers aplastaron a Nueva York por 21 en ese partido.

En la historia, los equipos locales tienen un récord de 112-38 en séptimos partidos (excluyendo el récord de 2-2 que tuvieron los equipos locales en la burbuja de los playoffs de 2020, cuando todo se jugó en Lake Buena Vista, Florida). Pero en los últimos años, el hogar, dulce hogar, ha sido reemplazado por la visita, dulce visita; los equipos visitantes han ganado nueve de los últimos 14 séptimos partidos jugados desde 2021.

«Es emocionante. Es muy, muy emocionante», dijo el base de los Pacers, Tyrese Haliburton. «Como aficionado al baloncesto, no hay nada como un séptimo partido. No hay nada como un séptimo partido en las Finales de la NBA. Soñé con estar en esta situación toda mi vida. Así que estar aquí es realmente emocionante. Realmente emocionante para nuestro grupo. Lo que pasó en el pasado no importa. Lo que pasó hoy no importa. Todo se trata de un partido y de afrontarlo de la manera correcta».

El hecho de que Haliburton esté jugando ahora mismo es una historia en sí misma. Lució como nuevo en el sexto partido, incluso con una distensión en la pantorrilla derecha, algo por lo que ha necesitado tratamiento constante esta semana. Los Pacers no han tenido que convencerlo; la propia familia de Haliburton le recuerda constantemente que necesita trabajar en su pierna.

El Thunder voló a casa después del partido del jueves por la noche. Los Pacers volaron a Oklahoma City el viernes por la tarde. Pasarán un tiempo revisando videos y luego realizarán los últimos entrenamientos de la temporada el sábado, que no serán mucho más que simulacros de entrenamiento.

¿Qué dicen los números?

Los Thunder tienen un récord de 36-6 como locales. Oklahoma City ocupa el sexto lugar en la liga con un promedio de 14.5 triples por partido y un 37.4% de acierto en triples. Isaiah Joe lidera al equipo con un promedio de 2.6 triples y un 41.2% de acierto en triples.

Los Pacers tienen un récord de 21-20 como visitantes. Indiana tiene un récord de 22-15 contra oponentes con un porcentaje de acierto superior a .500.

El Thunder tiene un 48,2% de acierto en tiros de campo esta temporada, 0,8 puntos porcentuales más que el 47,4% que los Pacers permiten a sus oponentes. Los Pacers promedian 13,2 triples por partido esta temporada, 0,3 menos que los que conceden los Thunder.

Y luego, el séptimo partido. ¡Para todo!