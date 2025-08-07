¡Preparativos en marcha! Todo sobre el nuevo año escolar 2025-2026

El presidente Luis Abinader y el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, sostuvieron una reunión este jueves con el objetivo de dar seguimiento a los avances de los preparativos del año escolar 2025-2026, que se desarrollan a buen ritmo en todo el país.

Durante la reunión, celebrado en el salón Ercilia Pepín del Ministerio de Educación (MINERD), se revisaron los principales componentes logísticos y académicos del nuevo ciclo escolar, incluyendo la distribución de materiales educativos, el acondicionamiento de planteles, la designación de personal docente y los programas de apoyo a los estudiantes.

En el encuentro, De Camps destacó que de cara al próximo periodo académico más de 124 mil docentes están siendo capacitados en áreas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) por más de 8 mil técnicos y líderes pedagógicos en todo el país.

Luis Abinader. Foto/Guillermo Burgos.

“Estamos apostando a una educación del siglo XXI, formando a nuestros maestros para que nuestros estudiantes puedan competir en el mundo de hoy”, manifestó el presidente Abinader.

Igualmente, el ministro De Camps enfatizó que: “Esta es una inversión histórica en el corazón del sistema educativo: nuestros docentes. Con formación en STEAM, avanzamos hacia una escuela más innovadora, equitativa y transformadora”.

Foto/Guillermo Burgos.

Igualmente, el titular de la cartera educativa subrayó que el MINERD ejecuta un plan integral que busca elevar la calidad educativa a través de la formación docente, la mejora de aprendizajes y la garantía de acceso equitativo a la educación.

A la reunión asistieron viceministros y directores del MINERD, como parte de una serie de encuentros que realiza el Gobierno para garantizar un inicio exitoso del año escolar 2025-2026.

