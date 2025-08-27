Todo sobre la Feria del Libro 2025: desde homenaje a Frank Moya Pons hasta obras gratis

  • Hoy
Todo sobre la Feria del Libro 2025: desde homenaje a Frank Moya Pons hasta obras gratis

  • La Feria se celebrará del 25 de septiembre al 5 de octubre, con la Red de Ferias y Festivales Literarios de Latinoamérica como invitada de honor

Santo Domingo.– El viceministro de Identidad Cultural y Ciudadanía del Ministerio de Cultura, Pastor de Moya, y el director de Ferias del Libro, Joan Ferrer, sostuvieron un conversatorio con la prensa nacional donde presentaron los detalles de la XXVII Feria Internacional del Libro Santo Domingo (FILSD 2025), que se celebrará del 25 de septiembre al 5 de octubre en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte.

La edición del presente año rendirá homenaje al historiador Frank Moya Pons, considerado uno de los autores dominicanos más influyentes y prolíficos, y tendrá como eje temático la literatura infantil y juvenil, con el propósito de fomentar la lectura desde las nuevas generaciones.

Asimismo, contará con la Red de Ferias y Festivales Literarios de Latinoamérica como invitada de honor, lo que augura un significativo intercambio cultural en el que participarán destacados escritores y editoriales.

La FILSD 2025 se presenta en un momento de consolidación, tras haber recibido en 2023 la certificación marca país, que la proyecta como una plataforma de difusión internacional de la cultura dominicana.

“Este es el evento literario más trascendental del país y un espacio de diálogo con la industria editorial de la región”, afirmó De Moya durante el encuentro con los medios de comunicación, celebrado en el Bar Juan Lockward del Teatro Nacional Eduardo Brito.

WhatsApp Image 2025 08 26 at 8.34.30 PM

Las cifras del año pasado anticipan la magnitud del encuentro: más de 600,000 visitantes en 2024, ventas de libros que superaron los RD$75 millones y participación de 19 países, 377 sellos editoriales y 38 autores internacionales.

En esta ocasión, el programa incluye más de 600 actividades, entre ellas 182 presentaciones de libros, 33 conferencias, 125 charlas, 65 talleres y 103 coloquios, además de recitales y propuestas artísticas.

La feria contará con 15 pabellones temáticos, tres salas de conferencias, dos auditorios y 123 espacios de exhibición, incluyendo áreas dedicadas a la literatura infantil y escolar.

Entre las novedades destacan la Sala de Negocios, destinada a la internacionalización de autores dominicanos, que contará con la presencia de un agente literario profesional y de una editorial digital de prestigio, así como el programa Multiplicando Letras, que permitirá la participación de 75 talleristas y gestores culturales de distintas provincias, con cobertura de hospedaje y dietas.

El Ministerio de Cultura también confirmó el regreso del exitoso programa Bonolibro, que en 2024 permitió la distribución de 21,000 ejemplares gratuitos, fortaleciendo la cadena de valor del libro e incentivando la visita a los distintos pabellones.

WhatsApp Image 2025 08 26 at 8.34.30 PM 2

La programación también contará con la participación de reconocidas editoriales internacionales, entre ellas el Grupo Editorial Planeta, Grupo Anaya, Fondo de Cultura Económica, Ediciones Akal, Sial Pigmalión, Huerga & Fierro, Páginas de Espuma y la Universidad de Salamanca, que junto a otras casas editoriales de España y Latinoamérica fortalecerán la dimensión global del encuentro.

Asimismo, la Cinemateca Nacional abrirá un espacio propio dentro de la programación ferial, donde se exhibirán cortometrajes y documentales dominicanos, además de ciclos de cine nacional e internacional que buscan tender puentes entre la literatura y el séptimo arte, consolidándose como uno de los atractivos más demandados por el público.

Con diez días de actividades, la FILSD 2025 se prepara para convertirse nuevamente en la gran fiesta del libro y la cultura de la República Dominicana, un encuentro que busca trascender fronteras y consolidarse como referente en Iberoamérica.

Síguenos como periodicohoyrd

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Todo sobre la Feria del Libro 2025: desde homenaje a Frank Moya Pons hasta obras gratis
Todo sobre la Feria del Libro 2025: desde homenaje a Frank Moya Pons hasta obras gratis
27 agosto, 2025
José R. Lantigua, un referente del buen decir
José R. Lantigua, un referente del buen decir
8 agosto, 2025
La novela histórica
La novela histórica
19 julio, 2025
Novelar la historia
Novelar la historia
5 julio, 2025
La memoria histórica del Zemí y sus tropiezos para ser exhibido en el país
La memoria histórica del Zemí y sus tropiezos para ser exhibido en el país
14 junio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Educación dominicana: otro año escolar atrapado en la mediocridad política

Educación dominicana: otro año escolar atrapado en la mediocridad política

Hacia una visión geoestrategica dominicana

Hacia una visión geoestrategica dominicana

Mi vida con los muertos

Mi vida con los muertos

‘La Chaise Adulte’ de Iván Tovar cautiva dominicanos

‘La Chaise Adulte’ de Iván Tovar cautiva dominicanos

STEAM en República Dominicana: ¿Pedagogía Transformadora o Muletilla Burocrática?

STEAM en República Dominicana: ¿Pedagogía Transformadora o Muletilla Burocrática?

De regreso

De regreso

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo