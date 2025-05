Todos podemos hacer psicoterapia

(1/2)

Aunque algunos de mis queridos lectores puedan dudarlo, les puedo asegurar que esa afirmación se corresponde con la realidad de los hechos. Veamos: una persona muy querida por usted, pierde de manera repentina un familiar muy cercano, acude usted a la funeraria o casa encontrándole triste, angustiado (a), desesperado (a), en un gesto solidario con su dolor usted le abraza, trata de reconfortarle con palabras estimulantes, le promete que a partir de ahora estará más cerca de él/ella, que comparte su dolor y pena, que estarán juntos para superarlo, permanece sentado(a) a su lado sosteniendo sus manos, puede ser parte de ese acto hermoso y solidario.

Veamos otro caso: la chica tiene su novio de varios años, se prometen que en el próximo diciembre sería la boda, pero, una tarde el chico llega un tanto extraño, al ella insistirle en ¿qué le pasa?, le contesta – Bueno es que no me siento seguro de nuestra relación, pienso que debemos darnos unos meses, separarnos para ver si es cierto que nos amamos… La chica está devastada, incrédula – ¿Cómo este tipo después de compartir con ella varios años le dice cosa parecida? cuando inclusive a sus más íntimas les había adelantado que habría boda en diciembre. Se refugia en su habitación, las lágrimas no le abandonan, está triste, desesperanzada, no quiere salir, ni conversar con nadie, ingiere algo de alimentos porque la madre le insiste hasta la saciedad.

No responde al celular, no asiste a la acostumbrada visita al salón, está decepcionada y se abandona así misma. Una de sus amigas más cercanas cansada de llamarle sin obtener respuesta contacta a la madre, la que le responde y explica lo desesperada que se encuentra por la actitud de su hija, que incluso la ha llevado a pensar que podría “cometer un disparate”.

La amiga era una de esas dispuestas a todo, decidida, resuelta, elocuente en las palabras. – Doña no se preocupe que en un rato estoy allá. Así ocurre, entra a la habitación y encuentra a su amiga destartalada, transformada en el abandono y la tristeza. Un abrazo y el monólogo inicia: – ¡Pero tú estás loca! ¿Cómo te has dejado poner así? Te lo había dicho, ese tipo es un idiota que no merece una mujer como tú: inteligente, preparada, bella. No sé cómo no te habías dado cuenta, ese nunca ha servido para nada, ¡sólo tú que estabas ciega le pudiste hacer caso! Y continúa animándole, dándole razones y muestras de apoyo hasta concluir: – Así no te quiero ver, prepárate para que vayamos al salón y de ahí a cenar para continuar la conversación. Ya no te dejaré sola hasta que logres tener un buen novio. Ella se tranquiliza y acepta.

Ambas acciones son psicoterapéuticas, han descansado en las bases de la psicoterapia, aunque debemos reconocer que no es un manejo igual al dado por un profesional entrenado y con dominio profundo de la materia. A la que nos referimos es a una psicoterapia empírica, elemental, sin un esquema definido, pero que resulta muy efectiva en el diario vivir y constituye parte de la ayuda, del soporte que podemos brindar a personas cercanas, sin mediar citas ni protocolos. Es una respuesta solidaria, sensible, humana hacia otro ser procurando ayudarle en momentos difíciles.

La psicoterapia es un enfoque para tratar problemas de salud mental conversando con un psiquiatra, psicólogo u otro profesional entrenado para tales fines. Se le conoce también como terapia de conversación, consejería, terapia psicosocial o sencillamente terapia.

Por ella podemos aprender acerca de tus problemas y conocer como tus pensamientos, emociones y comportamientos afectan tu estado de ánimo. La terapia de conversación te ayuda a aprender a tomar control de tu vida y a responder a situaciones desafiantes. Existen varios tipos: cognitiva, conductual, cognitivaconductual, integral, racional, de apoyo, psicoanalítica.

Ella puede realmente ayudar en el tratamiento de la mayoría de los problemas de salud mental: trastorno de ansiedad: ansiedad social, trastorno obsesivo-compulsivo, fobias, trastornos de pánico, estrés postraumático, adicciones, trastornos de alimentación, de la personalidad, esquizofrenia. Otros trastornos que causan pérdida de contacto con la realidad, dificultad en la relación de pareja, familia, laboral, baja autoestima.