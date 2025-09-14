Tokio 2025: Marileidy Paulino mantiene viva la esperanza; Liranyi Alonzo y Alexander Ogando no logran avanzar

Tokio 2025: Marileidy Paulino mantiene viva la esperanza; Liranyi Alonzo y Alexander Ogando no logran avanzar

TOKIO. La vigente campeona mundial en los 400 metros planos, la dominicana Marileidy Paulino avanzó este domingo a la semifinal del Campeonato Mundial que se celebra aquí, al llegar primero en su hit con tiempo de 49:85.

Ahora la medallista de oro en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024 irá este martes 16 a las 8:07 de la mañana a buscar su pase a la gran final del campeonato mundial y así tratar de revalidar su corona.

En la semifinal de 100 metros, la joven vegana, Liranyi Alonzo finalizó en el quinto puesto con tiempo de 11:16 segundos para ver si truncado su sueño de estar en la final de esa modalidad en su primer mundial.

De su lado, el velocista Alexander Ogando, en los 400 metros planos, quedó en séptimo puesto con tiempo de 45:49, donde buscaba su pase a las semifinales.

Ahora, Ogando saldrá este miércoles a conseguir su avance a la semifinal en la modalidad de los 200 metros planos. La delegación dominicana tiene el apoyo del Ministerio de Deportes, del Grupo CRESO y Adidas.

El otro dominicano que está en el Campeonato Mundial de Atletismo es Lidio Feliz, quien estará en la pista este miércoles en los 200 metros para alcanzar su pase a la semifinal.

