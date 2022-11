La revista Time reveló las mejores 10 mejores canciones del 2022, y la cantante dominicana Tokischa ocupa el segundo lugar de la lista.

Según explicó el medio, sin importar en que plataforma hayan sonado más, estas melodías pertenecen a las más estrellas emergentes del reggaeton, hip-hop, country e indie rock.

El puesto número 1 lo ocupa “Titi Me Pregunto” de Bad Bunny, que fue calificada como la «joya de la corona», del puertorriqueño.

«La estética de la canción por sí sola la empujó hacia la dominación cultural completa. Llegó al top 10 en 13 países».

El segundo lugar lo tiene «Delincuente» de Tokischa en colaboración con Anuel AA y Ñengo Flow.

Mientras, que el tercer lugar está «Part of the Band», un sencillo de Being Funny in a Foreign Language de 1975 , marca el regreso de la banda a la música después de Notes on a Conditional Form de 2020 .

La canción «FNF», Glorilla está en el cuarto lugar. La canción, un sencillo del rapero de Memphis Glorilla y el productor Hitkidd, es un himno crunk bullicioso y emocionante para mujeres solteras de todo el mundo y una brillante adición al canon del rap sureño.

5. “Mal hábito”, Steve Lacy

El silencioso ascenso de Steve Lacy a la cima de las listas con “Bad Habit” este año evocó los mismos sentimientos que la canción: alegría pura y eufórica.

6. “ChevyS10”, Archivos de Sudán

El gancho principal de “ChevyS10” de Sudan Archive no cae hasta los tres minutos y cuarenta y cinco segundos de la canción. Hasta ese momento, han pasado muchas cosas: un viaje del Bronx a los suburbios; algunos comentarios de clase puntiagudos; fuegos artificiales armónicos autoajustados; un poco de carrera de resistencia tri-estatal.

7- “Finesse,” Pheelz ft. BNXN

Hay una razón por la que “Finesse” se convirtió en una sensación de TikTok en febrero: su estribillo es uno de los más pegadizos del año, un rayo de sol sin filtro. Pheelz, un codiciado productor nigeriano que ha trabajado con superestrellas de Afrobeats como Olamide y Tiwa Savage, intercambia versos geniales sin esfuerzo con el cantante en ascenso BNXN. Y la canción aún no se ha interpretado: espere escucharla mucho durante la Copa del Mundo, ya que la canción formó parte de la banda sonora de FIFA 23 y menciona a los futbolistas Joseph Yobo, Daniel Owefin Amokachi y Mo Salah.—A.R.C.

8- “Unholy,” Sam Smith ft. Kim Petras

9-“Kind of Girl,” MUNA

La música country tiene una rica historia de canciones para beber, desde celebraciones alegres («Red Solo Cup» de Toby Keith) hasta confesionarios abatidos («Misery and Gin» de Merle Haggard). “Jack”, un nuevo sencillo de la estrella del country en rápido ascenso Hardy, se encuentra en algún lugar en el medio y ofrece varios giros convincentes en el subgénero bien explorado.

10- “Jack,” Hardy



Lista completa de mejores canciones de 2022:

1. “Titi me preguntó” – Bad Bunny

2. “Delincuente” – Tokischa, Anuel AA y Ñengo Flow

3. “Part of the Band” – The 1975

4. “FNF” – Glorilla

5. “Bad Habit” – Steve Lacy

6. “ChevyS10” – Sudan Archives

7. “Finesse” – Pheelz ft. BNXN

8. “Unholy,” Sam Smith ft. Kim PetrA

9. “Kind of Girl” – MUNA

10. “Jack”- Hardy