Tokischa cuenta por qué no la quieren en algunos edificios

La cantante dominicana Tokischa dijo este martes las dificultades que ha enfrentado para comprar o alquilar una vivienda en República Dominicana, asegurando que varias juntas de vecinos han rechazado su residencia en distintos edificios, a pesar de cumplir con todos los requisitos legales y administrativos.

“Yo no me puedo mudar en ningún edificio en este país”, afirmó la artista con visible frustración.

“He tenido que empezar a buscar apartamento en Nueva York para mudarme, y yo no me quiero mudar de aquí. Yo quiero vivir aquí”.

Tokischa relató que recientemente encontró un penthouse en una torre de Bella Vista que cumplía con sus expectativas.

El dueño del inmueble aceptó la propuesta de compra, pero cuando la solicitud llegó a la junta de vecinos, fue rechazada sin mayor explicación que el hecho de que el edificio es «familiar».

“Me han pasado tres, cuatro veces, siempre dicen que no me pueden aceptar en su edificio”, expresó la intérprete, conocida por su estilo irreverente pero también por su crecimiento artístico y personal en los últimos años. “Yo no soy mala persona. No tomo alcohol, no fumo. Yo no armo fiestas. Llego de trabajar y vivo viajando; lo más que puedo estar aquí en mi casa son dos semanas”.

La artista, quien vive actualmente con su sobrina, su hermana –a quien considera su mejor amiga desde hace una década–, sus gatos, su perrita y una dama de servicio, lamentó que la percepción pública sobre su figura esté impidiendo que pueda establecerse en su propio país. “Vivimos mujeres. Tranquilas. No hacemos ruido ni desorden. Pero siempre hay un obstáculo”.

Tokischa se ha convertido en una de las voces más polémicas pero influyentes de la música urbana en Latinoamérica, con un mensaje que aboga por la libertad, la identidad y la inclusión. Sin embargo, sus declaraciones reflejan una realidad que va más allá de la fama: los prejuicios sociales y la discriminación que aún enfrentan quienes desafían normas tradicionales en la sociedad dominicana.

“Yo quiero vivir aquí”, repitió la artista. Un deseo simple, pero que, hasta ahora, parece estar fuera de su alcance en su propia tierra.

