La controversial cantante Tokischa lo hizo otra vez. A su llegada a la alfombra magenta de los Premios Lo Nuestro, dejó atónitos a todos, con su rebelde y atrevido look.

Sin embargo, el concepto no fue concebido para lucir “linda” como su canción y como quizá muchos esperaban verla.

Más bien, la Toki quería enviar un mensaje claro, imponente, y así lo dejó entrever en cada entrevista a su paso por la alfombra.

“Mi look representa, la fuerza femenina, lo erótico, lo sexual, pero sobretodo esa sutileza femenina, y esa fuerza, junto con la masculinidad; y llevo este mensaje, de que todos tenemos energía femenina y masculina dentro. Pues, todos venimos de un hombre y una mujer y al final todos somos iguales y por eso debemos amarnos y respetarnos”. “Me siento como un mero macho y una mujer empoderada”. expresó la intérprete.

La cantante Tokischa Altagracia Peralta, quien manifestó sentirse presidencial con su traje de Jean Paul Gaultier compuesto por un corset, chaqueta, y pantalón ajustado en terminal campanas, negro de rayas verticales, también, llevaba diamantes, un extravagante peinado y un bigote que acaparó toda la atención.

Expertos del mundo de la moda no tardaron en referirse a la intérprete, uno de ellos fue el conocido Stylist Jomari Goyso quien aseveró que, Tokischa brillantemente supo hacer de su imagen, una herramienta de trabajo.

Por otro lado, el destacado diseñador dominicano Miguel Genao afirmó que su traje estuvo bien confeccionado. “A mí me encantó, entiendo que se buscó dar un mensaje de la masculinidad y lo femenino, y eso me gustó, el vestuario está muy bien hecho, me gustó la idea”. Agregó.

La chica del estilazo, mostró la tarde del jueves, una belleza que rompe con los estereotipos impuestos, más bien relaciona la belleza con un mensaje transformador, unificador, y de igualdad, valores que forman parte de su liderazgo y promesas de su gobierno. Además, enfatizó, como era de esperarse, sobre su campaña política.

La intérprete de “Somos Iguales”, “Hola” y “Delincuente”, está lista para dar inicio a su gira por Sudamérica, Europa, México y Estados Unidos. Mientras, se prepara también para lanzar nueva música.