Tom Brady critica al mejor golfista de PGA por preferir a su familia sobre su carrera

Tom Brady, considerado el mejor jugador en la historia de la NFL, se mostró crítico este miércoles con el golfista Scottie Scheffler, número uno del PGA Tour, por priorizar a su familia sobre su carrera deportiva.

«Scottie dijo que prefería ser mejor padre y esposo que un buen golfista. Yo creo que al priorizar mi profesión y enseñar con el ejemplo estaba haciendo lo mejor para mi familia. Parte de ser un gran padre es dar un gran ejemplo de hacer lo necesario para cuidar de la familia. Yo elegí hacerlo jugando al fútbol americano», afirmó el ex ‘quarterback’ de New England Patriots y Tampa Bay Buccaneers a través de su sitio tombrady.com.

Puede leer: Campeón de F1 Max Verstappen se quedará con el equipo Red Bull para 2026

Las críticas a Scheffler

Scottie Scheffler

Brady, siete veces campeón del Super Bowl (seis con Pats y una con Bucs), habló sobre cuál debe ser la prioridad en la vida y puso en duda que Scheffler, ganador de dos majors este año y número uno del mundo durante 150 semanas, tenga clara la suya.

«Es la pregunta con la que parece lidiar Scottie Scheffler; ¿tengo claras mis prioridades? Encontrar la respuesta es sencillo. Cuando la prioridad es cuidar tu carrera, ya sea un campamento de entrenamiento o cuatro rondas de golf en un campeonato importante, eso es lo que haces. Cuando llega la hora de ponerse a trabajar, el trabajo se convierte en tu prioridad», explicó el expasador.

Según el cinco veces Jugador Más Valioso del Super Bowl, la familia y trabajo, aunque son diferentes bloques, forman parte de la pirámide de vida.

La «influencia» del éxito en los hijos

«Ambos están conectados, ¿por qué son mutuamente excluyentes? Mi dedicación al deporte, las horas de entrenamiento, los momentos de concentración total; esos fueron momentos en los que creo que estaba haciendo lo mejor por mi familia y mis hijos», subrayo.

Tom Brady, futuro miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional, reiteró la importancia que tuvo su andar en la NFL para convertirse en un modelo a seguir para sus hijos.

«Recuerda, tus hijos lo ven todo. Leerles antes de dormir y ayudarlos con tareas no es las única manera de ser buen padre, como tampoco lo es ganar Super Bowls ni MVP. Ser un gran jugador de fútbol americano no me convirtió en un gran padre, pero cómo me convertí en un gran jugador sin duda influyó, porque me ayudó a hacer lo necesario para mejorar, tener éxito y ser un modelo a seguir», concluyó el actual propietario minoritario de Las Vegas Raiders.