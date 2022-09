Tom Brady dice extrañará a Gronkowski en Tampa Bay Buccaneers

Tom Brady, ‘quarterback’ de los Tampa Bay Buccaneers, afirmó hoy que extrañará al ala cerrada Rob Gronkowski, junto a quien ganó cuatro Super Bowls, y quien anunció su retiro antes de la temporada 2022 de la NFL.

“Gronk es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos y preferiría poder jugar con un tipo como él que no hacerlo, pero no está aquí. Entonces tenemos que aprovechar las fortalezas de los jugadores que tenemos”, expresó Brady en conferencia de prensa.

El mariscal de campo, de 45 años, compartió vestuario en los New England Patriots con Gronkowski entre 2010 y 2018, periodo en el que obtuvieron tres anillos de campeones. Volvieron a reunirse a partir de 2020 en los Buccaneers, equipo con el que lograron su cuarto anillo. En junio pasado Rob Gronkowski dijo adiós a la liga y aseguró que su decisión era definitiva; incluso no regresaría si Brady lo llama.

“Terminé con el fútbol y si Tom me llama obviamente que respondería al mejor ‘quarterback’ de la historia; le preguntaría cómo le va, le diría que a mí me va bien y que no volvería al fútbol, definitivamente no”, explicó Gronk el 12 de julio pasado.

En este año Tom Brady buscará su octavo campeonato de la NFL, tiene seis con los Patriots y uno con los Buccaneers, aunque subrayó lo difícil que será hacerlo sin su hombre de confianza en la ofensiva.

“No creo que simplemente armes un equipo y pienses que hay otro Gronk por ahí; sólo hay uno. Reclutamos a algunos muchachos con grandes cualidades, trajimos a Kyle como agente libre; Cam ha hecho un gran trabajo con su liderazgo; es lo que tenemos».

El ala cerrada que se perfila para ser titular es Cameron Brate, como respaldo se contempla al recién llegado Kyle Rudolph, detrás aparecen los novatos Cade Otton y Ko Kieft.

La baja de ‘Gronk’ en el ataque de los Bucs es tan grande que incluso si se juntan los números de Brate y Rudolph a lo largo de su carrera; 7.428 yardas, 732 recepciones y 82 anotaciones; no superan los de Rob; 621 recepciones para 9.286 yardas y 92 touchdowns.

Tom Brady, quien jugará su temporada número 23, también habló de la confianza que tiene en su renovada línea ofensiva en la que para este 2022 perdió a Ali Marpet, retirado; al centro Ryan Jensen, lesionado; y Alex Cappa, quien se fue a los Bengals.

“Es un grupo duro. Son chicos que realmente toman cada desafío y lo usan como motivación. Se toman las cosas en serio”, dijo el pasador sobre Robert Hainsey, Luke Goedeke y Shaq Mason, quienes serán los encargados de cubrir esas bajas.

La campaña anterior, gracias a su línea, Brady fue el ‘quarterback’ menos capturado de la NFL, sólo 22 ocasiones en 17 juegos.

Los Tampa Bay Buccaneers debutarán en la temporada 2022 de la NFL este domingo ante los Dallas Cowboys.