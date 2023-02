Tom Hanks y Robin Wright “rejuvenecerán” en “Here” de Zemeckis

Los Ángeles.- Los protagonistas de “Forrest Gump”, Tom Hanks y Robin Wright, volverán a ser jóvenes en la nueva película de Robert Zemeckis, “Here”, gracias a una nueva tecnología de inteligencia artificial. “Siempre me ha atraído la tecnología que ayuda a contar una historia”, afirmó Zemeckis en un comunicado recogido por medios locales.

El proyecto utilizará la tecnología hiperrealista de inteligencia artificial llamada Methaphysic Live que permite crear efectos de rejuvenecimiento en directo y en tiempo real en la cara de los actores sin la necesidad de usar efectos especiales.

Esto permitirá que se desarrolle la trama de la película que abarca varias generaciones y aborda temas como el amor, la pérdida, la lucha, la esperanza y el legado entre parejas.

“La película simplemente no funcionaría sin que nuestros actores se transformaran a la perfección en versiones más jóvenes de sí mismos”, ahondó el director en el mismo comunicado.

El filme está basado en la novela gráfica de Richard McGuire “Here” que habla sobre las muchas personas que habitan la misma habitación en diferentes momentos y a lo largo de los años.

Además de reunir en su elenco a Wright y a Hanks, la cinta cuenta con la participación del guionista Eric Roth, quien también fue participó en “Forrest Gump” y quien se hizo acreedor de uno de los seis premios Óscar que la película recibió en 1995.

Esta no es la primera vez que Zemeckis experimenta con tecnología en sus películas, ejemplo de ello son “Who Framed Roger Rabbit» (1988), en la que el director mezcló la animación con la acción real, y “The Polar Express” (2004) en la que utilizó la técnica de captura de movimiento.

La tecnología Methaphysic fue presentada por primera vez en el programa “America’s Got Talent” en 2022 cuando presentaron un avatar fotorrealista de Elvis Presley que cantaba en el escenario.

Pero el intento de rejuvenecer a los actores con diversas técnicas ya se había probado anteriormente en películas como “The Irishman” de Martin Scorsese y próximamente en “Indiana Jones and the Dial of Destiny».