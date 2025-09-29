Tom Holland revela el impacto de su conmoción cerebral en el set de Spider-Man

El actor sufrió un accidente mientras grababa la cuarta película de la franquicia, pero no faltó al evento benéfico que organiza con sus hermanos en Londres.

Tom Holland atraviesa un proceso de recuperación después de haber sufrido una leve conmoción cerebral durante la filmación de Spider-Man: Brand New Day, el pasado viernes 19 de septiembre.

Según informó de Daily Mail, Holland fue llevado a un hospital después de caerse mientras filmaba en Leavesden Studios en Watford.

Tan solo un mes antes, el 10 de agosto, el actor había compartido en Instagram imágenes de su primer día en el set enfundado en el icónico traje rojo y azul, generando expectación entre los fans.

Pese al incidente, el intérprete de Peter Parker no dejó de lado sus compromisos personales y un día después participó en un evento benéfico organizado por The Brothers Trust, la fundación que dirige junto a sus hermanos Sam, Harry y Paddy.

El encuentro tuvo lugar en la casa de subastas Christie’s de Londres y contó con la presencia de Zendaya, prometida del actor de 29 años, en una de sus raras apariciones públicas como pareja.

Aunque la celebración transcurrió con éxito, Holland se vio obligado a retirarse antes de lo previsto debido a los efectos del golpe. Aun así, compartió un mensaje positivo en Instagram el sábado 27 de septiembre, donde resumió lo vivido en su tradicional Posh Pub Quiz.

“Lo siento por haberme marchado temprano, pero me siento mejor y estoy en recuperación”, escribió el actor.

También aprovechó para agradecer a su padre, Dominic Holland, quien tomó el relevo en su ausencia: “El espectáculo se volvió considerablemente más divertido”.

El evento, que recaudó fondos para Java Joy —una organización que ofrece empleo significativo a adultos con discapacidad—, fue descrito por Tom Holland como “otro gran éxito”.

“The Brother’s Trust significa más para mí de lo que podría expresar. Debo dar un enorme agradecimiento a mi madre y a sus maravillosos amigos por organizar otra noche increíble. Recaudar dinero para causas fantásticas y divertirse haciéndolo es lo mejor”, añadió.

Cabe destacar que la labor de la estrella de Hollywood en The Brothers Trust refleja una faceta más personal de su vida, alejada del brillo de Hollywood y centrada en causas sociales.

La fundación, creada en 2017, se ha consolidado como una plataforma que utiliza la fama del actor para generar impacto en diversas organizaciones benéficas alrededor del mundo.

Entre la sobriedad y la estabilidad personal

En los últimos años, Tom Holland ha sido abierto respecto a su vida fuera de los reflectores. El actor celebró recientemente tres años y medio de sobriedad, un proceso que, según él, ha significado casi “una nueva identidad”.

Spider-Man: Brand New Day, cuyo estreno está programado para el 31 de julio de 2026, volverá a contar con Zendaya como Michelle “MJ” Jones, además de la participación de Jacob Batalon y Jon Favreau. También se suman al elenco Liza Colón-Zayas , Sadie Sink, Mark Ruffalo, Michael Mando y Jon Bernthal.

La producción forma parte de una agenda cargada para Holland y Zendaya, ya que apenas dos semanas antes del lanzamiento de esta cinta llegará a cines The Odyssey, otro proyecto donde ambos comparten créditos.