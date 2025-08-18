Toma de posesión: así fueron juramentados los funcionarios designados mediante el decreto 461-25

La mañana de este lunes fueron juramentados varios de los funcionarios designados por el presidente de la República, Luis Abinader, mediante el decreto 461-25, que introduce cambios en diferentes dependencias del Gobierno.

Tal es el caso de Edward Rafael Guzmán Padilla, quien fue juramentado como nuevo director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) por Víctor Atallah, ministro de Salud y presidente del Consejo Nacional del Seguro Nacional de Salud (CoSeNaSa).

Guzmán Padilla, al asumir su nueva responsabilidad en SeNaSa, expresó su compromiso de trabajar por una gestión basada en la transparencia, eficiencia y mejora continua de la experiencia de los afiliados y prestadores, con el objetivo de fortalecer la confianza en los servicios del Seguro Nacional de Salud.

De su lado, Atallah destacó la amplia trayectoria y experiencia de Edward, deseándole éxito en el desempeño de sus nuevas funciones.

El acto de juramentación se realizó en la sede del Ministerio de Salud Pública, con la presencia de miembros del Consejo de SeNaSa, funcionarios del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) e invitados especiales.

Por otro lado fue juramentado, por la vicepresidenta Raquel Peña, Leonardo Aguilera como nuevo presidente ejecutivo del Banco de Reservas de la República Dominicana.

Aguilera sustituye a Samuel Pereyra Rojas, quien también fue juramentado por Raquel Peña como nuevo presidente del Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleo (REFIDOMSA).

La ceremonia se realizó en las instalaciones de REFIDOMSA, donde la vicepresidenta auguró éxitos a Pereyra en esta nueva gestión.

De igual forma, Rafael Adolfo Pérez De León fue juramentado por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, como nuevo director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE).

Al asumir el cargo en el INABIE, Pérez De León expresó su compromiso de garantizar el bienestar integral del estudiantado, a través de programas que fortalezcan el acceso equitativo a servicios esenciales en el ámbito educativo.

Otros cambios

Cabe recordar que el presidente Luis Abinader, mediante el decreto 461-25, también nombró a Félix Antonio Reyna Echevarría como director de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (DIECOM). Comunicador con experiencia en estrategia y gestión de medios, se ha desempeñado como vocero institucional en diversas dependencias del Estado, destacándose por su capacidad en coordinación de equipos y diseño de campañas de comunicación

Asimismo, designa al periodista y analista político Abel José Guzmán Then como subdirector de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (DIECOM).

En tanto, Carlos Alberto Caminero Sánchez fue designado como director de prensa de la Dirección de Prensa del Presidente. Caminero es periodista de larga trayectoria en medios nacionales e internacionales, especializado en comunicación política y cobertura de temas gubernamentales. Ha sido editor y director de secciones de prensa escrita y digital, además de asesor en proyectos de comunicación estratégica.

Mientras tanto, el ingeniero Onéximo Antonio González fue nombrado vicepresidente ejecutivo de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).

Por su parte, la comunicadora y dirigente gremial, Kenia Xiomara Guante Valdez, fue nombrada viceministra de Innovación, Transparencia y Atención Ciudadana del Ministerio Administrativo de la Presidencia.

Además, el doctor Virgilio Cedeño Cedeño fue designado asesor honorífico del Poder Ejecutivo en materia de salud y atención primaria.

