Una bebé de cuatro meses murió este viernes, en situación aún no esclarecida cuando se encontraba en un lugar de cuido, ubicado en el sector Los Frailes II, en el municipio Santo Domingo Este.

«Siempre me entregan a mi chichi de una vez y ayer duraron mucho.. algo me decía que pasara al pasillo pero yo no pude pasar, porque yo no paso en casa ajena. Después me dicen «déjame buscar a tu bebé y viene con la bebé, me la entrega y dice «toma tu bebé muerta delante de mis hijos», explicó la madre de la hoy occisa.

La progenitora dijo además que el cadáver de la pequeña estaba «negrecita» y se la dieron «como si fuera un animal».

Mientras que la tía explicó que en el centro le pusieron «el biberón y se olvidó de la niña, y se acordó cuando ella (la madre fue a buscarla».

Familiares y allegados a la bebé exigen una investigación exhaustiva por parte de las autoridades.

«Me dijeron que tengo que esperar tener el acta de defunción para poder ir al Destacamento Felicidad de Los Mina para ejecutar una orden e ir a su casa», explicó.