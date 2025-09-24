Tomar decisiones sobre Haití antes de octubre 2

Por estar «en su hora más oscura», como describió antier el canciller dominicano la situación del vecino país, la comunidad internacional debería dar desde hoy un paso al frente hacia el territorio haitiano con la creación de una nueva misión de seguridad en sustitución de la que encabezada por Kenia ha sido incapaz de poner un alto definitivo a la criminalidad de pandilleros que rigen más territorio que la debilísimas autoridades transitorias. El mandato asignado a tropas africanas expira el 2 de octubre y un momento estelar de los reclamos de que se emprenda, con apoyo de Estados Unidos, una nueva acción pacificadora, podría ser hoy a las 3.00 p.m. cuando el presidente Luis Abinader, coherente con la gravedad de la crisis haitiana y a la ofensiva contra el foco de anarquía y violencia presente al otro lado de la frontera, toque el tema ante la Asamblea General de las Naciones Unidas reunida en estos momentos en Nueva York.

Detrás de los exiguos resultados de la participación keniana en el plan de salvamento de la institucionalidad democrática en el oeste de la isla Hispaniola ha estado el poco apoyo financiero y logístico desde los países del liderazgo occidental y suficiencia de recursos para robustecer operaciones incluyendo al propio Estados Unidos, de renovada preocupación por el desastre haitiano pero sin significativo aportes materiales hasta ahora, además de Francia y Canadá. Teme Kenia que se pierdan sus pocos logros in situ, donde mayormente destacó soldados en algunas estratégicas edificaciones oficiales (algunas de las cuales no fueron salvadas de las ofensivas de los fascinerosos) sin ir al ataque a las bien artilladas bases lideradas por unos tales y feroces Jimmy Chérizer, Pierrot Mécene y otros más de armas tomar. Aunque China y Rusia han insistido en desconocer el daño que causan a la comunidad hemisférica el bandolerismo en esta zona del Caribe, y tienden a vetar toda acción desde el Consejo de Seguridad de la ONU, deberían, al menos, por consideración a sus nuevos amigos en esta parte del mundo, abstenerse de votar en contra.