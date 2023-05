Tomás Hernández habla de los desafíos del Gobierno frente a casos de supuesta corrupción

«Luis Abinader no prometió que no habrían actos de corrupción en su gobierno. No lo prometió porque eso está en los humanos».

Así inició su respuesta el presidente del Movimiento Poder Pa´l Pueblo sobre los retos que enfrenta el oficialismo ante los casos de supuesta corrupción administrativa en los que sindican a funcionarios del tren gubernamental.

«La gente dice: es que no basta con sustituirlos. Bueno, es que él (Abinader) no puede hacer más nada. Él lo destituye y la justicia, que es independiente, debe apoderarse de los casos y determinar si ciertamente hubo corrupción y castigarlos de manera igual», aseguró Hernández.

Pese a eso, Hernández aseguró además que, a menos que ocurra una situación nacional «extaordinaria», el presidente Luis Abinader volverá a dirigir los destinos de la nación desde el 2024.

«Por lo que va a pasar aquí nadie tiene que preocuparse mucho, todo está definido, a menos que ocurra algo fuera de control y que no está previsto que suceda, Luis Abinader es el presidente hasta el 2028», aseguró el presidente del dicho movimiento político.

Hernández, quien fue vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano y ahora pasó a apoyar las aspiraciones de Abinader, resaltó el buen desempeño del gobierno del PRM pese al contexto económico, político y social que vive el mundo, y por las crisis generadas por la pandemia del covid y los conflictos bélicos.

El político aseguró además durante una entrevista en Encuentro Digital de Hoy que el oficialista pudiera obtener la mayoría de las curules en el Congreso Nacional, si la oposición no se une.