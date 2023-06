La secretaria del pleno de la Cámara de Cuentas Tomasina Tolentino, aseguró que no se opone a que las actas, videos y demás evidencias de auditorías realizadas por el órgano fiscalizador sean desclasificados, pero que debe hacerse protegiendo el debido proceso, esto luego de las informaciones que han salido a relucir durante la interpelación del pleno ante la Cámara de Diputados, por supuestas irregularidades a lo interno del organismo.

Mediante comunicado enviado a esta redacción, la maestra indicó que cualquier decisión que se tome debe tomar en cuenta los derechos fundamentales y el daño a los procesos que se siguen en la institución encargada de investigar posibles irregularidades públicas.

Tomasina Tolentino, secretaria y miembro del pleno de la CC. Fuente externa

Indica que “la Señora Tomasina Tolentino, miembro y secretaria del Pleno, dejó claramente establecido en su intervención, que ella no se opone a que las actas, audios y videos de las reuniones del pleno sean desclasificadas y expuestas al público, conforme la Ley 200-04 sobre Transparencia, pero, ​resaltó que esto tiene que hacerse con mucho cuidado y cumpliendo el debido proceso, tomando en cuenta, las opiniones técnicas y jurídicas correspondientes, ya que podrían afectarse derechos fundamentales de personas, además de afectar la publicación de datos y dañar procesos de auditorías que aún están en fase de preparación para Informes definitivos del pleno”.

Aclaró que aunque solicitaron la posposición de este punto, no es porque se oponga a la transparencia, sino para que esto no incidente los procesos que sigue el organismo.

“La Señora Tolentino explica que solicitó la posposición, junto a las demás Miembros Elsa Catano y Elsa Peña, de ese punto la agenda del pleno convocado para hoy, no porque no apoye y esté de acuerdo con la transparencia, sino porque se faltó al reglamento interno de la Cámara de Cuentas, en cuanto a la forma de solicitarse el punto en cuestión, ya que se hizo, basándose en una solicitud del miembro del pleno, señor Mario Arturo Fernández Burgos de fecha 24 de Mayo de este año, mientras que se ignoró y no se incluyó un Informe que sobre ese mismo tema, la propia Señora Tolentino remitió a la Presidencia de la Cámara, en Agosto del pasado año 2022”, indica el comunicado.

Asegura que hay reglamentos que deben ser respetados a lo interno de la Cámara de Cuentas, ya que están previamente establecidos.

“Los reglamentos internos de la Cámara de Cuentas señalan, en cuanto a los temas de agenda para ser conocidos por el pleno de los Miembros, que cuando una solicitud de un Miembro, coincida en un mismo tema, con la de otro Miembro, sean analizadas en conjunto, dando prioridad según las fechas en que hayan sido recibidas”, termina el comunicado.

Conflicto interno

Desde hace meses la Cámara de Cuentas atraviesa una profunda crisis que ha dividido a sus miembros, con situaciones internas que ha saltado a la opinión pública.

Tanto el presidente del organismo Janel Ramírez como los demás miembros del organismo, se han acusado mutuamente desde usurpación de funciones, hasta denuncias de acoso laboral por parte del titular.

Janel Ramírez fue interrogado ayer ante la Cámara de Diputados este viernes. Fiente externa

La situación motivó a la Cámara de Diputados interpelar a sus miembros, quienes corren con la posibilidad de ser destituidos.

Contexto actual

Se recuerda que pese al hermético interrogatorio que intentó llevar la comisión especial, legisladores indicaron que en la CCRD hay diferencias políticas, pero las más graves son “hay mujeres opuestas a la creación de cuatro grupos de 100 auditores”, para aumentar el número a 400 y agilizar las auditorías, de las que solo 11 han sido terminadas.

Un diputado de la comisión dijo que se expuso que unas mujeres llevaron informaciones de la CCRD a un senador. Añadió que se habló de insubordinación de algunos miembros y supuesta falta de respecto entre el presidente y otros miembros.

La disputa interna salió a relucir tras la entrevista realizada por los periodistas Edith Febles y Germán Marte, en el programa El Día, transmitido por Telesistema canal 11 del Grupo Corripio, a inicios de mayo pasado.