Tony Dandrades sobre Prince Royce: ¨Él no me necesita ni yo tampoco a él¨

El comunicador Tony Dandrades dijo sentirse molesto tras el cantante Prince Royce exigir que este no estuviera en una entrevista concedida para el programa Despierta América en Domingo.

¨Me sentí molesto y minutos después decidí enviar este mensaje en Instagram¨, manifestó.

El presentador dijo además que hasta el momento, el cantante no se ha disculpado ni lo espera.

¨No ha habido y yo no las espero, hay otros motivos ahí que no voy a hablar.. las respeto, pero no creo que eso vaya a pasar, él no me necesita ni yo tampoco lo necesito a él¨

Dandrades entiende que tras una exclusiva que le concedió el exmanejador del artista fue el detonante del malestar entre ambos.

¨Esto sucede porque en el 2012 yo entrevisté a Sergio George, el cual hizo prácticamente la carrera del joven cantante y cuando él se va a otra disquera, no sé lo que pasó con el contrato de Sergio y hubo una demanda hacia él y yo tuve la exclusiva¨ dijo.

Explicó además que ¨desde ese momento él me puso la cruz de hecho buscamos la cara de la otra moneda para ese entonces, y él entendía que era muy tarde porque la nota había salido y desde el 2012 él está en esa actitud¨.

Dandrades sostuvo que ¨en el 2021 cuando lanzaba una producción, nos juntamos en el edificio de Sony, hablamos, lo entrevisté y yo pensaba que todo había quedado bien, por eso me tomó como tan de sorpresa esa actitud del pasado domingo¨.

Calificó el acto como una falta de respeto ya que ¨es humillante y más cuando he tenido frente a mí a Tony Velez, Juan Luis Guerra, Tom Cruise, Jhonny Ventura, Jamie Fox…la lista ha sido larga y cuando te hacen eso (que no había necesidad) en un ambiente tan tuyo duele¨.

Añadió que por más que una persona quiera separar lo profesional de lo personal duele igual.

¨Hay un video por ahí donde Prince de mi primera entrevista con él en la que me jura que no iba a cambiar, que iba a tener los pies siempre sobre la tierra y cuando vienen esas transiciones a uno le choca porque la farándula es una enfermedad que podría ser muy grave y hemos visto casos de artistas que han terminado muy mal¨.

¨Si tú no tienes gente en el entorno tuyo que te ponga los pies sobre la tierra puede ser muy letal¨, concluyó.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa radial «El Mañanero».