Tony tenía razón: «Extrañará el canto del Carrao”

Por: Samuel Luna

Por fin te escuché, te escuché bajo la lluvia y la noche fría, mi apreciado Carrao. Así fue, te escuché en la última semana del mes de octubre, ahora lo entiendo, como Carrao te torna visible en otoño. Te escuché porque vivo en Jarabacoa cerca del Salto de Jimenoa, lugar con mucha agua, ríos, arroyos y una flora cargada de humedad, casi como una jungla salvaje.

Para los que no saben, el Carrao es un ave elegante, de color marrón, tiene un pico muy largo y fuerte que le permite perforar la concha del caracol, su lengua y sus dos patas son largas. Generalmente es nocturna, son difícil de ver. El Carrao existe en parte del continente americano, específicamente en Florida, el Caribe, México, parte de centro América y Sur América. El Carrao habita generalmente en los humedales, cerca de riachuelos, arrozales y en nuestro país se puede encontrar también en bosque seco de elevaciones moderadas donde puede encontrar su comida favorita.

Te escuché Carrao porque era de noche, aunque no te veo sé que estás ahí. Recuerdo al señor Lubrano decirme: “Samuel, ahora el canto del Carrao te molesta, pero un día, sin darte cuenta notarás que el Carrao ya no canta; y precisamente ahí, en ese instante lo extrañará”. Lubrano no se equivocó, ya lo extrañaba. De hecho, estaba asustado, pensé que los Carraos habían emigrado o habían sido exterminados por la especie más destructiva del planeta: ¡Nosotros!

Parece mentira, por más de 56 años no sabía y no había escuchado sobre el Carrao. Un día, caminando en el patio de mi casa vi ese pájaro con plumaje marrón, con pico largo y moviéndose sigilosamente. Me asusté porque nunca había visto a esa ave tan única. Llamé a Miguel, un vecino que ha crecido cerca del Salto de Jimenoa, y con una sonrisa cargada de firmeza me dijo: “ah, esa ave es un Carrao”. Luego escuché lo que se dice del Carrao, que canta de noche con un gemido fuerte y tétrico que parece decir “ca-rau, ca-rau” para llamar las lluvias en épocas de sequía y para que paren las inundaciones en el invierno. Esa noche que lo escuché de nuevo, estaba lloviendo y con amenaza de inundación. Aveces las leyendas y tradiciones emanan de una realidad que no puede ser soslayada.

Debemos proteger el Carrao, está en proceso de extinción. Hace poco me tropecé con un escrito de Marino Vincho Castillo escrito en el año 2021: “Al voltearme, allí estaba el prisionero. Me miró en forma impresionante; vi en sus ojos una angustia rara que dejaba entrever una leve esperanza; como si pensara: “Llegó quien me puede salvar”.

Me conmoví y, cuando le explicaba a sus captores, parecía estar oyendo con interés la defensa de su suerte. Sus ojos, acompañados de un temor nervioso de sus alas presas, fortalecieron mi alegato esencial: No, no pueden sacrificarlo. Está protegido por la ley, en veda. Suéltenlo, no se puede. Obedientes, así lo hicieron”. Esa imagen me dejó pensativo y con el deseo de proteger a mis vecinos nocturnos, los Carraos.

Cuidemos el Carrao, una especie bella y única en nuestro país. En la actualidad esta ave se encuentra protegida en todo el territorio dominicano por la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Disfrutemos su sonido ingenuo y amigable; amemos lo que Dios nos ha creado para nuestro deleite. Cuidemos nuestra flora y la fauna que siempre generan en nosotros un sentir de libertad y plenitud. Hoy extraño cada día más el canto del Carrao. Tony tenía razón: «Extrañará el canto del Carrao”.