El astro del fútbol portugués Cristiano Ronaldo y la modelo e influyente española Georgina Rodríguez anunciaron este lunes a través de las redes sociales que se casan tras casi 10 años de convivencia y varios hijos en común.

En una publicación en su cuenta de Instagram, Rodríguez, de 31 años, muestra una foto de las manos de ambos, en su caso luciendo un gran anillo y el texto “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas».

Joyeros y medios especializados coincidieron en que la joya podría valer entre 2 y 3 millones de euros.

No obstante, otras fuentes elevaron la cifra hasta los 6 millones de euros, e incluso hay quienes hablan de un rango de 6 a 12 millones de euros si se tienen en cuenta las estimaciones sobre el tamaño del diamante y la exclusividad de su calidad.

A propósito de esta propuesta matrimonial, hoy le traemos a continuación otros anillos costosos que le han regalado a las celebridades:

Angelina Jolie

El exesposo de Angelina Jolie, Brad Pitt, se pasó un año entero diseñando esta joya con diamante de 16 quilates.

El mismo oscila en unos 500.000 dólares.

Beyoncé

El rapero Jay Z, le pidió matrimonio a Beyoncé con un anillo de compromiso diseñado por Lorraine Schwartz con un diamante de corte esmeralda de 18 quilates incrustado en un aro dividido.

El valor de esta joya se calcula que sea de 4 millones 700 mil euros.

Paris Hilton

París Hilton recibió de Chris Zylka un diamante con forma de lágrima de 20 quilates de dos millones de dólares (1,6 millones de euros).

Kim Kardashian

El cantante Kanye West se lució con el anillo de compromiso para Kim K.

El anillo fue creado por Lorraine Schwartz con un diamante central corte cushion de 15 quilates D-Flawless y diamantes laterales.

Este fue evaluado en más de 1 millón 800 mil euros.

