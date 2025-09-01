El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) dio a conocer este domingo que vigilan una onda tropical, ubicada cerca de la costa africana.

“La misma, podría encontrar en su trayecto, condiciones favorables para desarrollarse lentamente”, explicaron.

Se prevé que alcance un 30 % de probabilidad en los próximos 7 días para convertirse en un ciclón tropical.

Las condiciones del clima hoy

A pesar de la presencia de una vaguada en nuestra área de pronóstico. La cual, origina algunos chubascos aislados y aguaceros locales sobre algunas provincias del territorio nacional, hoy continuará el calor.

No obstante, la entidad aseguró que “producto de la vaguada mencionada anteriormente y los efectos locales, las precipitaciones que ocurran serán más notorias después del mediodía.

Los municipios impactadas serán: La Altagracia, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, San José de Ocoa y Barahona.

Así como también, Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Azua, La Vega, San Juan, Elías Piña, Dajabón, Santiago Rodríguez y Monte Cristi.