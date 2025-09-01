Tormenta en el Atlántico: El fenómeno que podría convertirse en huracán 

  • Hoy
Tormenta en el Atlántico: El fenómeno que podría convertirse en huracán 

El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) dio a conocer este domingo que vigilan una onda tropical, ubicada cerca de la costa africana.

“La misma, podría encontrar en su trayecto, condiciones favorables para desarrollarse lentamente”, explicaron.

Se prevé que alcance un 30 % de probabilidad en los próximos 7 días para convertirse en un ciclón tropical.

Lee más: Se forma la tormenta tropical Juliette

Las condiciones del clima hoy

A pesar de la presencia de una vaguada en nuestra área de pronóstico. La cual, origina algunos chubascos aislados y aguaceros locales sobre algunas provincias del territorio nacional, hoy continuará el calor.

No obstante, la entidad aseguró que “producto de la vaguada mencionada anteriormente y los efectos locales, las precipitaciones que ocurran serán más notorias después del mediodía.

Los municipios impactadas serán: La Altagracia, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, San José de Ocoa y Barahona.

Así como también, Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Azua, La Vega, San Juan, Elías Piña, Dajabón, Santiago Rodríguez y Monte Cristi.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Tormenta en el Atlántico: El fenómeno que podría convertirse en huracán 
Tormenta en el Atlántico: El fenómeno que podría convertirse en huracán 
1 septiembre, 2025
Pronósticos de trayectoria de la tormenta tropical Kiko
Pronósticos de trayectoria de la tormenta tropical Kiko
1 septiembre, 2025
San Zenón: hace 95 años se formó uno de los huracanes más catastróficos de RD   
San Zenón: hace 95 años se formó uno de los huracanes más catastróficos de RD   
28 agosto, 2025
Dominicanos residentes en la Costa Este-USA serían afectados por efectos huracán Erin
Dominicanos residentes en la Costa Este-USA serían afectados por efectos huracán Erin
22 agosto, 2025
Cadena de ondas tropicales en el Atlántico tras el huracán Erin: por qué debería importarte
Cadena de ondas tropicales en el Atlántico tras el huracán Erin: por qué debería importarte
20 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

¡Es oficial! RD y Puerto Rico chocarán en el Citi Field de NY

¡Es oficial! RD y Puerto Rico chocarán en el Citi Field de NY

  Equipo de Brasil y sexteto voleibol RD: chocan este domingo a 9:30 am en Mundial

  Equipo de Brasil y sexteto voleibol RD: chocan este domingo a 9:30 am en Mundial

30 aniversario de Televida

30 aniversario de Televida

#SinFiltro: Jaime Duque Grisales, un legado que inspira

#SinFiltro: Jaime Duque Grisales, un legado que inspira

¿Qué hará la Reserva Federal en septiembre?

¿Qué hará la Reserva Federal en septiembre?

Nuevos discos de Taylor Swift, Ed Sheeran y Cardi B: lo que nos depara el final de 2025

Nuevos discos de Taylor Swift, Ed Sheeran y Cardi B: lo que nos depara el final de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo