El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) advirtió que la tormenta tropical Erin podría convertirse en huracán en las próximas 48 horas, justo cuando nos acercamos al pico climático de la temporada ciclónica.

La entidad indicó que Erin se localiza a unos 2,225 kilómetros al este de las Antillas Menores y avanza hacia el oeste a unos 35 km/h. Se prevé que mantenga este desplazamiento durante los próximos días, aunque con una disminución gradual en su velocidad. Actualmente presenta vientos máximos sostenidos de 75 km/h, con ráfagas superiores, y se espera un fortalecimiento progresivo.

“Estamos monitoreando constantemente la evolución y trayectoria de Erin; es importante estar atentos a nuestras actualizaciones”, subrayó Indomet.

Por su parte, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NOAA) señaló que Erin podría acercarse lo suficiente al norte de las Islas de Sotavento, Islas Vírgenes y Puerto Rico durante el fin de semana como para generar impactos, cuya magnitud aún se desconoce. La agencia añadió que persiste una mayor incertidumbre sobre los posibles efectos en las Antillas Mayores, Bahamas, la costa este de Estados Unidos y Bermudas la próxima semana.

De acuerdo con la agencia EFE, Erin se suma a Andrea, Barry, Dexter y Chantal, esta última la primera tormenta de la temporada en tocar tierra en Estados Unidos, donde dejó al menos dos muertos en Carolina del Norte en julio.

