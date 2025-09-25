Miami. La tormenta Humberto se fortalece este jueves en su avance por el Atlántico hacia el norte, mientras el huracán Gabrielle, ahora de categoría 1, se debilita durante su acercamiento a las Islas Azores de Portugal, expuso el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

El organismo prevé que Humberto, que surgió este miércoles, “se fortalezca gradualmente durante los próximos dos días”, y la mayoría de la guía del modelo predice que alcanzará la fuerza de huracán durante el fin de semana y se convierta en uno de clase mayor a principios de la próxima semana.

El ciclón estaba en el último reporte a 775 kilómetros (480 millas) al este de las Islas del Sotavento del Norte, en el Mar Caribe, donde presenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora (45 millas por hora), con un desplazamiento hacia el noroeste a 17 kilómetros por hora (10 millas por hora).

Por ahora, el NHC no reportó ningún peligro para tierra, pero advirtió de que “el pronóstico de la trayectoria se vuelve más complicado en los próximos días debido a la proximidad” de un sistema que podría convertirse en un ciclón al oeste de Humberto.

Por otro lado, el huracán Gabrielle ha decrecido a categoría 1 tras alcanzar el nivel 4 el lunes, pero las autoridades de las Islas Azores, región autónoma de Portugal, activaron este jueves un plan de emergencia.

El NHC “pronostica que Gabrielle se acerque a las Azores a última hora de hoy como un huracán”, con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora (85 millas por hora).

Los meteorólogos del NHC habían advertido a comienzos de septiembre que aún faltaba el 60 % de la actividad ciclónica tras un comienzo “relativamente tranquilo” de la temporada del Atlántico, que va del 1 de junio al 30 de noviembre y el 10 de septiembre tuvo su “pico climatológico».

Hasta ahora suman ocho ciclones este año en el Atlántico- los huracanes Erin y Gabrielle, y las tormentas Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand y Humberto, de las que Chantal ha sido la única en tocar tierra este año en Estados Unidos, donde causó dos muertos en julio en Carolina del Norte.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) previó una temporada ciclónica “superior a lo normal”, al estimar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes.

¿Tendrá impacto en República Dominicana?

Humberto no representa peligro para República Dominicana, pero su formación es una señal de que la temporada ciclónica retoma su ritmo habitual.

Así lo advirtió el analista meteorológico Jean Suriel a través de sus redes sociales.

«A finales de septiembre, en octubre y en noviembre se activarán los ciclones tropicales que no se desarrollaron en agosto y septiembre, meses pico en el Atlántico tropical», explicó.

Suriel indicó que el disturbio que se acerca a República Dominicana también podrían convertirse en depresión tropical a partir del viernes en Bahamas.